Daniela Rodrice aconseja sobre belleza para la mujer con su marca Raldh Cosmetics

Originaria de Mazatlán, Sinaloa, Daniela Rodrice ha alcanzado muchos de sus sueños a sus 26 años al hacer las cosas con pasión y desde el corazón.

“Es muy complicado hacer este tipo de cosas, por más que la gente lo vea sencillo allá afuera, es muy difícil lidiar con tantos sentimientos, con tantas opiniones, y creo yo que la gente que logra triunfar en este tipo de cosas son los que buscan un bien más allá de la fama y el dinero, los que sólo están detrás de ser reconocidos y ser más que el otro, y no por pasión, sí se terminan quebrando o perdiendo como hemos visto a varios creadores hacerlo”, comentó sobre este camino nada sencillo.

Asimismo, añadió que su mayor reto hasta ahora ha sido crecer frente a las cámaras.

“Creo que estoy en una edad que todavía me falta equivocarme muchísimo y es complicado que la gente ya crea saber quién soy. Cada día me levanto con ideas muy diferentes. Siento que en esta edad se evoluciona muy rápido y cambia tanto que lo más difícil para mí ahorita es que me encasillen en algo que tal vez en unas semanas o unos meses cambie”.

Algo que sin duda no ha sido sencillo para Daniela es lidiar con los comentarios, “a mí eso es lo que más me ha costado, no sentir la presión de los comentarios y me ha costado mucho soltarlo, pero me ayudó a darme cuenta de que a veces uno también comenta por comentar, tal vez yo nunca lo he hecho físicamente en internet de dejar un comentario malo, pero todo mundo criticamos, nos gusta dar nuestra opinión."

"Lo que más me ha servido es darme cuenta de que yo a veces ni siquiera doy opiniones por querer dañar a alguien, entonces hay que saber tomar las opiniones ajenas porque también eso te puede abrir a algo que tú no ves, tal vez son opiniones que tú las tomas como malas pero realmente es una visión que te puede servir para crear cosas nuevas”, aseguró Daniela.

EL MUNDO DE LA BELLEZA

“Mi mejor consejo de maquillaje yo creo es humectar bien la cara. A mí me cambió mucho, mis maquillajes han ido mejorando mediante mejoro la manera en la que cuido mi piel”, nos confesó Rodrice sobre su mejor tip, y nos dijo que sus favoritos para el día a día son agua de rosas, rímel y blush.

La influencer emprendió en el área de la belleza con su marca Raldh Cosmetics y nos dijo que su mayor aprendizaje es entender que no a todo el mundo le va a gustar lo que quieres vender.

“A veces duele un poquito en el ego porque tú crees que es lo mejor que ha visto el mundo, pero claramente van a haber muchas críticas. A veces uno cuando saca un producto es como tu hijo, tu bebé, porque llevas meses invertido en eso, entonces es doloroso cuando hay comentarios negativos al respecto”.

Y para finalizar nos habló sobre lo que significa para ella la belleza, “para mí la belleza es sentirte cómoda contigo misma, a veces no es necesario ni el maquillaje ni la ropa, con que uno esté tranquilo desde adentro, se nota el brillo por fuera”.

HAULS Y MAKEUP

El contenido que más disfruta a la hora de crear.

HA DICHO

“Me estoy enfocando totalmente en vivir mi vida y poder compartir lo poquito que he aprendido para ver si a otras personas les sirve de algo”.

Por Ailedd Menduet

