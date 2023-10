Alicia Jaziz muestra las tendencias en maquillaje y cabello para la temporada invernal

La actriz mexicana desde pequeña supo que su pasión era la actuación, “me doy cuenta cuando tenía nueve años y hago mi primera película, Justo en la mira; salí muy frustrada de mi primer llamado, esto no es broma, porque no pude llegar a la emoción que según yo requería para mi escena y entonces me fui todo el camino de regreso frustrada, llorando porque no pude hacer mi escena, y ese día me di cuenta de que quería hacer esto de por vida”, recordó Alicia.

A lo que añadió que de los grandes aprendizajes que le ha dejado esta carrera es ser disciplinada y paciente, “ser entregada, la pasión y, sin duda, la capacidad emocional que requieres para actuar es algo que en tu vida cotidiana agradeces mucho. Es muy intenso y podría parecer que sufres un montón o se siente demasiado, pero al final del día la tristeza te llega con una profunda intensidad, pero al mismo tiempo también la alegría y el amor, y eso es precioso”.

DELINEADO. Diviértete dándole a tu mirada algo de color y protagonismo con un delineado en color, amamos el rojo y el blanco. Total look, Chanel. Foto: Diego Fierce

Algo que disfruta de este momento en la industria mexicana es las oportunidades que existen hoy en día.

“Ahora tienes más espacios para crear, para contar más historias, al tener información tan rápido creo que también puedes hacer historias diferentes, tienes más acceso a todo, me encanta poder ampliar la creación y las formas de ver la vida, que ya no se cuente lo que siempre se ha contado”, confesó Jaziz, quién acaba de estrenar dos proyectos muy especiales, L-Pop en Disney+, “me llamó la atención la forma en la que está contada la historia, o por lo menos mi personaje porque viene a ser la narradora, la historia es contada a través de ella y de pronto tengo interacciones con la cámara, que no es exactamente como cortar con la cuarta pared, pero pareciera, y eso está súper divertido, es algo que nunca había hecho; además de que Disney me encanta y que genuinamente creo que son unos genios”.

Asimismo, estrenó Ella camina sola de la cual nos contó.

“Es una historia que se tenía que contar, es una historia hecha por mujeres que pocas veces vemos eso, me atrevería a decir que un 85 por ciento del crew y de la realización son mujeres, eso per se te da otra estructura, otra visión, y está muy poderoso, es una historia muy poderosa sobre el abuso”, a lo que agregó cada vez vemos más mujeres contando historias aunque aún falta camino por recorrer, “sí creo que hace falta todavía contar más historias a través de los ojos de las mujeres, hay historias que yo he hecho que son muy femeninas, pero la dirección sigue siendo desde una visión masculina y sí creo que se va a ver la diferencia, hay una sensibilidad que no se puede negar que la mujer tiene”.

LABIOS ROJOS. Ya sea rojo intenso o vino, serán un must estos meses. Apuesta por elevar tu look con este maquillaje de forma sencilla. Total look, Louis Vuitton. Foto: Diego Fierce

Alicia también nos confesó que la comedia es algo que le gustaría explorar más.

“Siento que siempre hago mucho drama y me encantaría explorar la comedia porque aparte en la vida real soy muy cotorra, y de pronto me ves sufrir en los proyectos un montón y pensarías que así soy toda mi vida”. La actriz finalizó con un consejo para quienes quieren adentrarse en este mundo del entretenimiento, “aprender a lidiar con el rechazo y con la crítica un montón. Aprender a que te van a decir que no un millón de veces y a que te van a juzgar sí o sí para bien o para mal”.

DIADEMAS. Opta por darle un giro distinto a tu outfit y peinado con un accesorio como una diadema, nos encantan las chunkies. Diadema, Hermès. Foto: Diego Fierce

LOS FAVORITOS DE ALICIA

¿Cómo describes tu estilo?

Uy, relajado elegante.

¿Cuál es tu rutina de skincare?

Lavarme la cara todos los días, me pongo un serum, trato de desmaquillarme siempre, no me maquillo todos los días y uso cremitas para el ojito, el bloqueador. Y dormir, dormir es parte de mi skincare, sin duda alguna.

¿El mejor consejo de belleza que te han dado?

Siempre me dicen que me desmaquille, hidratar todos los días la piel y el bloqueador.

¿Tu favorito de maquillaje?

Las cejas, son mi obsesión en esta vida. Me encanta hacerme las cejas. En mi cosmetiquera siempre está el gel de las cejas porque puedo no maquillarlas, pero tienen que estar siempre peinadas.

CLEAN. Piel muy natural y con una apariencia saludable e hidratada. Sólo necesitas un poco de corrector, polvo y bloqueador con color. Total look, Hermès. Foto: Diego Fierce

TENDENCIAS

CLEAN

Una tendencia que seguiremos viendo es la piel muy natural y con una apariencia saludable e hidratada, ideal para el día a día, sólo necesitas un poco de corrector, polvo y bloqueador con color.

LABIOS ROJOS

Ya sea rojo intenso o vino, serán un must estos meses, apuesta por elevar tu look con este maquillaje de forma sencilla.

DELINEADOS GRÁFICOS

Diviértete dándole a tu mirada algo de color y protagonismo con un delineado en color, amamos el rojo y el blanco.

DIADEMAS

Opta por darle un giro distinto a tu outfit y peinado con un accesorio como una diadema, nos encantan las chunkies.

PULIDO

Un chonguito perfectamente peinado hacia atrás será un look muy elegante y cómodo que puede ser perfecto para el día y la noche.

