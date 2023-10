¡Ya se la saben!, Tiktoker mete tremendo susto a pasajeros de una combi al fingir un asalto y les termina regalando celulares

"¡Ya se la saben!", esta es una de las freses más conocidas en la actualidad y que mayor miedo despierta entre los habitantes de distintas regiones, pues es con ella con la que asaltantes ingresan a unidades de transporte público -usualmente a combis- para despojar de sus pertenencias a los pasajeros. Aunque les quitan de todo, en muchas ocasiones hasta las mochilas, los celulares suelen ser el principal objetivo.

Es por ello que un reciente video dividió opiniones entre los usuarios de redes sociales, luego de que se hizo viral una grabación en la que un joven tiktoker se hizo pasar por asaltante y al grito de "¡Ya se la saben!" hizo que los pasajeros se llevaran el susto de sus vidas, aunque el final fue inesperado para los que abordaron la unidad. ¿La razón?, que tras asustarlos les terminó regalando celulares.

A través de la plataforma de videos se hizo viral una nueva publicación del creador de contenido Alexis Omman, quien se hizo pasar por un asaltante de una combi y al subirse a la unidad en la que supuestamente el conductor también fue cómplice para alegrarle el día a los usuarios, primero les pidió que le entregaran sus pertenencias a él y a otro sujeto.

La toma muestra a los pasajeros observar cómo el tiktoker y su cómplice ingresan a la unidad, mientras gritan la mítica frase que puso los nervios de punta a los pasajeros, aunque en todo momento les pidieron mantener la calma: "tranquilos, no pasa nada", se les oye decir mientras reciben las pertenencias de los presentes. Tras algunos segundos de incertidumbre, los reclamos a los pasajeros se hicieron notorios.

En la grabación se observa a un joven con rostro impactado tras escuchar que los supuestos asaltantes pedían celulares de mayor calidad, aunque su expresión cambió cuando de pronto los tiktokers comenzaron a entregar teléfonos de alta gama y completamente nuevos. El momento cambió los ánimos de los pasajeros, quienes sonrieron de emoción tras escuchar que ellos solo iban a "ayudarlos".

La grabación dividió opiniones en redes sociales, ya que mientras algunos afirmaron que en lugar de esta broma pudieron ayudar a las víctimas del huracán "Otis" que arrasó en Acapulco, Guerrero, otros los criticaron por no ser parejos con los regalos.

"Al de la gorra morada no le dieron nada", "ayuda a la gente de Acapulco", "a la chica que gritó no le dieron nada", "en mi colonia también lo hicieron, pero no nos dieron cosas" y "POV: en la siguiente parada sí se suben a asaltar", se lee en la red.