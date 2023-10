¿A qué huelen los mexicanos?, esto le dijeron a una tiktoker que viajó a Canadá

¿Las personas de ciertas nacionalidades tienen un olor en especial? Una tiktoker contó que en un viaje a Toronto, Canadá, y aseguró que a ella le llegó un olor raro sobre una persona y lo comentó con su hermano, pero de quién hablaban los escuchó y comprendía el español, por lo que les contestó: “los mexicanos huelen a leche de vaca”. Al final, aseguró que la situación le apenó, sin embargo, su video generó toda una reacción de comentarios en redes.

“Ya no sé qué me daba más pena, si escuchó lo que dije o de que realmente nosotros olemos a leche de vaca… Me quedan dos aprendizajes, nunca sabes el idioma en que el otro pueda saber, no debes de juzgar, y dos, el olor que para ti es normal, para otros puede ser completamente horrible o asqueroso”, concluyó.

Se volvió viral. Foto: @zuryvillarr / TikTok.

¿Qué dijeron en redes sociales?

El TikTok, que hasta el momento tiene más de 96 mil me gusta y más de 1.6 millones de reproducciones ha generado mucha controversia, pues muchos aseguraron que sus comentarios fueron irrespetuosos y que sólo refuerzan los estereotipos, otros coincidieron con ella, pero en la caja de comentarios muchos entablaron debates.

Aseguró que aprendió a n juzgar. Foto: @zuryvillarr / TikTok.

Hubo quien sostuvo que relacionar olores con personas de ciertas nacionalidades es problemático porque perpetúa estereotipos culturales y raciales que son, en el mejor de los casos, reduccionistas y, en el peor, perjudiciales. Este tipo de asociaciones simplifica la rica diversidad de una comunidad a una sola característica, lo cual es injusto y puede llevar a prejuicios y discriminación. Al hacer tales generalizaciones, se obstaculizan la empatía y el entendimiento intercultural, creando barreras invisibles que segregan y estigmatizan.

Sus palabras generaron debate. Foto: @zuryvillarr / TikTok.

¿Qué se debe hacer en una situación así?

Algunos expertos sostienen que combatir estereotipos y prejuicios requiere un enfoque multifacético que incluya la educación, el diálogo abierto y el autoexamen crítico. Es esencial educarse a sí mismo y a los demás sobre las complejidades de las diferentes culturas, géneros y comunidades, evitando generalizaciones simplistas. Fomentar espacios donde las personas puedan compartir sus experiencias y perspectivas ayuda a desmantelar ideas preconcebidas.

SIGUE LEYENDO

Papá soltero se vuelve viral luego de sus polémicas palabras: "nunca saldría con una mujer fea"

Abuelitos realizan concurso de disfraces y enternecen las redes sociales