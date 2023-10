Santoral de hoy: ¿Qué santo se celebra el sábado 28 de octubre?

Entre los primeros y más cercanos seguidores de Jesús se encuentran varios de sus primos carnales, los cuales fueron los primeros en atestiguar algunos de los milagros y los testimonios realizados por el Mesías.

Uno de ellos fue San Judas Tadeo, hijo de María Cleofás quien era prima hermana de la virgen María, y de Alfeo, hermano de San José, por lo que su relación con Cristo era muy cercana.

¿Quién era San Judas Tadeo?

De acuerdo con lo registrado en los evangelios, San Judas Tadeo sería primo hermano de Jesús, al ser hijo de la prima hermana de su mamá y de su tío, por lo que era muy cercano a él desde muy pequeño. Otro de sus hermanos, Santiago el Menor, fue también apóstol de Cristo.

San Judas Tadeo fue martirizado en Persia. Foto: Wikimedia Commons

Se le considera autor de la Carta de San Judas, donde advierte a los cristianos en general sobre los riesgos del paganismo, y durante siglos la Iglesia ha hecho hincapié en diferenciarlo de Judas Iscariote, quien traicionó a su maestro.

Según la tradición, Judas Tadeo ofreció su testimonio en distintos puntos de Judea, pero volvió junto a los otros apóstoles y discípulos de Jesús durante el Pentecostés, donde fue imbuido con el espíritu santo.

El apóstol es considerado autor de la epístola de San Judas. Foto: Cuartoscuro

De regreso a su apostolado, San Judas Tadeo se reunió con San Simón en Persia, donde combatió a los taumaturgos Zaroes y Arfexat, quienes provocaron a una horda para que los linchara. El apóstol murió víctima de un golpe en la cabeza, misma que le fue cercenada con un hacha, con la cual se le suele representar.

Abogado de las causas imposibles

Uno de los apelativos con los que se suele relacionar a San Judas Tadeo es como abogado de las causas imposibles, y esto surgió a partir de una revelación hecha a Santa Brígida de Suecia, considerada patrona de Europa.

Santa Brígida de Suecia fue la que le confirió el mote de abogado de causas imposibles. Foto: Cuartoscuro

Según la tradición, Santa Brígida tuvo una visión en la que Cristo le comentaba que, si necesitaba un favor de difícil o imposible solución, empleara como intermediario a San Judas Tadeo al que, sin embargo, la clerecía católica señala como intercesor y no como realizador de milagros.

México y la fe en San Judas Tadeo

Uno de los santos más queridos en todo el país es, sin duda, San Judas Tadeo. Aunque no existe una fecha o razón específica por la que su culto comenzó a popularizarse, se sabe que está relacionada con los migrantes que volvían de Estados Unidos en la década de los 50, como parte del Programa Bracero.

El culto a San Judas Tadeo está relacionado con la migración. Foto: Cuartoscuro

En 1982, fruto de la popularidad que estaba teniendo el culto, se colocó una imagen de bulto en el altar de la iglesia de San Hipólito y San Casiano, ubicada en la Ciudad de México, que se comenzó a conocer coloquialmente como el templo de San Judas Tadeo.

Desde hace algunos años, el culto a San Judas Tadeo ha comenzado a ser relacionado con ciertas actividades criminales, como los rendidos a personalidades no reconocidas por la Iglesia Católica, como la Santa Muerte o San Jesús Malverde.

El culto a San Judas Tadeo ha crecido en todo el país. Foto: Cuartoscuro

No obstante, la Arquidiócesis Primada de México ha insistido en que ningún santo católico, incluyendo a San Judas Tadeo, puede ayudar a realizar actividades ilícitas o que afecten a otra persona, por lo que recomienda que no se use para estos fines.

¿Qué otros santos católicos se celebran hoy?

San Farón de Meaux

San Ferrucio de Maguncia

San Fidel de Como

San Germán de Annecy

San Ginés de Thiers

San Juan Dat

San Rodrigo Aguilar

San Salvio de Amiens

San Simón

Sigue leyendo

Santoral católico: Santos Vicente, Cristeta y Sabina

Santo del día: San Evaristo

Héroes de la fe: San Crisanto y Santa Daría

Santo del día: San Aretas