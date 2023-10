Verónica Toussaint, actriz y conductora: "Cambió mi manera de pensar acerca de mí y cuánto puedes derrumbarte"

“De entrada gracias por esta entrevista, gracias por interesarse y por hacer difusión de algo tan sencillo como hacer caso a las alertas que nos hace el cuerpo", comenzó Verónica la plática sobre el difícil proceso que vivió.

Toussaint fue diagnosticada con cáncer de mama en 2021.

“En mi caso fue una bola bastante grande en la axila izquierda y con esa bola fui a hacerme un ultrasonido, una mastografía, y ahí sale el primer tumor. Ya con eso me hicieron una biopsia y después ya tuvieron el diagnóstico”, comentó en entrevista con Panorama sobre el momento en el que su cuerpo le avisó que algo no estaba bien.

Por supuesto, esto fue un momento “horrible, es un shock, es un balde de agua fría, el tiempo se congela, no entiendes, no dimensionas, pero al mismo tiempo se te viene toda la información y es un momento muy duro, para la persona que lo recibe y también para los familiares que te acompañan”, aseveró la actriz sobre lo que vivió en el momento que se enteró que padecía cáncer.

Acompañar a alguien con cáncer de mama tampoco es nada sencillo, familiares y amigos que busquen estar cerca deben entender que cada persona necesita un apoyo distinto.

“En mi experiencia, y me parece muy importante recalcar, que es muy individual, yo sería muy respetuosa para hablar del tema, ni siquiera me gustaría decir, 'esto es un consejo, háganlo', y justo ahí es la parte medular. Yo creo que cada persona que tiene que atravesar por este proceso, el familiar tiene que preguntarle todos los días, qué necesita, todos los días. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Porque cambia. Porque cualquier petición, cualquier necesidad, es válida y es necesaria. Así que, lo más importante para acompañar es preguntar”, comentó Toussaint sobre lo que las personas alrededor del paciente pueden hacer para estar realmente como un apoyo durante el tratamiento.

Esta enfermedad transforma por completo la vida, a lo que Verónica nos dice en su caso fue en varias etapas.

“Te puedo decir que en mi caso cambió la alimentación, la rutina de ejercicio, mi manera de pensar acerca de mí, de cuánto puedes aguantar o cuánto puedes derrumbarte o cuánto puedes llorar. Es una enfermedad que se llora muchísimo. Cambió mi manera también de respetar a otras mujeres, a madres que se tragan su proceso para que sus hijos no sufran. Cambió mi manera de comunicar, de ser mucho más empática o ser mucho más compasiva. También cambió la manera de realmente comprender el estar vivo, de verdad comprender la importancia de una red de apoyo amorosa y cercana”.

El proceso es algo muy complicado, pero para Verónica lo más difícil fue controlar la mente.

"Me preguntaban qué se sentía estar dentro de una cabeza, 24/7 en un proceso como este, y el momento más difícil tiene que ver con nuestros pensamientos, vienen pensamientos de me voy a morir, vienen pensamientos de no la voy a librar, no voy a aguantar, me faltan muchas quimios. Hay diferentes momentos en donde se desborda el vaso de agua, se desborda lo que sientes, se desborda el miedo, se desborda lo complicado”, compartió.

Esta enfermedad la toma como un aprendizaje y una nueva forma de ver la vida.

“¿Qué te deja el cáncer de mama? Que entre mujeres podemos acompañarnos, recordarnos, cuidarnos, querernos mucho y estar muy vivos. Muy, muy vivos porque es un cartucho que de repente cuando te acercan la fecha de caducidad a la cara es muy fuerte, muy, muy fuerte, entonces a gozar, a vivir. Escuchaba una frase muy linda que dice, ‘cuando pasas por una experiencia de este nivel o de esta intensidad, lo más importante es ayudarnos. Vives esta experiencia para poder ayudarnos unos a otros y no para quedarte en el pasado’. Que la experiencia cobre sentido y cobre un valor, nos estamos acompañando como sociedad para poder evitar que otras mujeres u hombres pasen por esto, así que la prevención es fundamental”, aseguró.

Para finalizar, Verónica Toussaint compartió un mensaje para todas aquellas mujeres que están pasando por esta enfermedad:

“Que va a pasar, le diría que respire, que medite, que abrace mucho a su gente, que llore, que se permita ser vulnerable, que se permita soltar, que se permita expresar que tiene miedo, que se permita todo, se vale todo y nada está mal, no está mal preocuparse por el pelo, no está mal preocuparse por la piel, no está mal preocuparse por cosas más profundas. Si quiere ir más profundo, es el momento. Si quiere dejarlo en la superficie, es perfecto. Que haga lo que su corazón le pida en este momento”.

HA DICHO

