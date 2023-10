Nunca debes confiar en personas que sonrían más de cinco segundos, Maryfer Centeno explica la razón

Durante las últimas horas el nombre de Maryfer Centeno se ha mantenido en la cima de las listas de tendencias en distintas plataformas digitales debido a que difundió un video en TikTok que rápidamente se hizo viral pues resulta que en la grabación de “La Grafóloga más Famosa de México” explicó cuál es el motivo por el que nunca se debe confiar en una persona que sonría por más de cinco segundos, por lo que las palabras de la especialista en lenguaje corporal causaron un gran revuelo en redes sociales.

Como se mencionó antes, fue a través de TikTok donde Maryfer Centeno difundió el video en cuestión, el cual, tuvo como intención principal enviar una especie de advertencia a sus seguidores para que sean sumamente cautelosos al momento de relacionarse con otras personas y fue aquí donde detalló los motivos por los que no se debe confiar en una persona que sonría por más de cinco segundos.

Las expresiones faciales no pueden extenderse por más de seis segungos. Foto: Pixabay

“Hay sonrisas en las que no debes de confiar, no confíes en una persona que sonría más de cinco segundos, es decir, que esté hablando contigo y que al mismo tiempo que pronuncia las palabras está sonriendo, ya que es imposible que una sonrisa o una emoción sincera dure tantísimo tiempo, al mismo tiempo, quiero que veas que en mis ojos no hay expresión, ¿por qué? porque no lo estoy sintiendo”, comenzó su video Maryfer Centeno.

“Te pueden llegar a manipular”, advierte Maryfer Centeno

En otro momento de su video, Maryfer Centeno agregó que las personas que sonríen por más de cinco segundos además de no ser auténticas en sus sentimientos también pueden llegar a ser manipuladoras, por lo que pidió cautela al momento de relacionarse con otras personas.

“Por ejemplo, la sorpresa es la más breve de todas, porque te sorprendes y la expresión dura menos de cinco segundos en el rostro entonces cuando te vuelves consciente de que las expresiones deben ir antes de las palabras, por lo tanto hay que buscar congruencia, nadie puede estar sonriendo todo el tiempo, nadie que te quiere mucho puede decir me es indiferente y va a levantar la naricita haciendo una expresión de desprecio, son expresiones universales, no puedes confiar en nadie que sonríe mucho tiempo, te pueden llegar a manipular”, finalizó “La Grafóloga más Gamosa de México”.

Maryfer Centeno invitó a sus seguidores a ser cautelosos en sus relaciones con otras personas. Foto: IG: maryfercentenom

¿Quieres aprender más sobre lenguaje corporal?

Además de advertir a sus miles de seguidores sobre las personas que sonríen por más de cinco segundos, el video de Maryfer Centeno también le sirvió para invitar a sus seguidores para que tomen los cursos de lenguaje corporal que imparte en el Colegio Mexicano de Grafología, por lo que hizo una atenta invitación a las personas interesadas en el tema a solicitar información en la página web de “La Grafóloga más famosa de México”.

