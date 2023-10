Los dos colores de cartera que debes evitar si quieres atraer el dinero, según el Feng Shui

Una de las corrientes más antiguas y con mayor conocimiento para mejorar la energía que nos rodea es el Feng Shui, mismo que se puede aplicar desde la decoración dentro de casa, encontrar el lugar adecuado para colocar una planta e incluso para saber lo que sí y lo que no nos conviene tener. ¿La razón?, es que hay muchos objetos, elementos y hasta colores que se recomienda evitar para no tener que pasar por malas rachas de suerte, las más comunes relacionadas con el dinero.

Aunque hay algunas plantas y rituales para atraer la abundancia económica a nuestras vidas y a nuestros hogares, lo cierto es que hay pequeños detalles que en ocasiones pasan inadvertidos y que juegan en nuestra contra; el mejor ejemplo de ello es el color que tiene nuestra cartera, pues este es el que determina que tan bien o mal nos va en cuestiones económicas. Así que si te sientes estancado en relación con el dinero, careces de él o simplemente no ves que llegue a tu vida a pesar de todos tus intentos, debes de escuchar el conocimiento que el Feng Shui tiene que decirte.

El negro es perfecto para proteger tu dinero. (Foto: Pexels)

¿Cuáles son los colores de cartera que alejan el dinero?

En redes sociales como TikTok se hizo viral un nuevo video en el que se explican algunos de los fundamentos básicos del Feng Shui y en específico, los detalles que todas las personas deben de conocer para lograr atraer el dinero sin demasiado esfuerzo y con tan solo cambiar el color de su cartera. De acuerdo con la Coach Gala, existen dos tonos en particular que aunque son los favoritos de muchos, cortan el flujo económico hasta estancarlo o limitarlo por completo.

Se trata del azul y amarillo, dos de los colores que no se deben de utilizar ni juntos ni mucho menos por separado, ya que lo que ocasionan es que "no tengas dinero". Así que si los tienes es muy probable que la energía negativa se apodere de ti hasta el punto de que cada quincena sea demasiada ajustada para ti, que las deudas aumenten e incluso que no te paguen lo que te deben. ¡Así que cambia tu monedero de inmediato!

¿Qué color de cartera atrae el dinero?

Por otro lado, la experta y los conocimientos del Feng Shui también tienen buenas noticias, ya que el amarillo y el azul no son precisamente los colores que hay que llevar para encontrar esa armonía perfecta que se quiere para así mantenerse en excelentes condiciones, sino que hay recomendaciones que ayudarán a atraer la buena suerte, la fortuna y que el dinero nunca falte en casa, o por qué no, que recibas dinero inesperado al encontrártelo o recibir ese aumento de salario que pocos conocen.

Descubre cuáles son los colores recomendados para llevar en la cartera o monedero. (Foto: Pexels)

Verde: tener este color en tu cartera es magnífico si lo que no quieres es que el dinero nunca te falte, pues es uno de los mayores símbolos de atracción y de ahí que se utilice hasta en los rituales. Uno de los aspectos positivos de llevar un monedero contigo es que lo puedes tener en cualquiera de las tonalidades, desde los verdes más claros hasta los más oscuros y conseguir así todo lo positivo.

Dorado: para el Feng Shui y otras corrientes este color es sinónimo de abundancia, así que no temas en llevarla con orgullo si lo que quieres es multiplicar tu dinero. Esto y relacionado con el oro del dinero te ayudará a conseguir que nunca pases por problemas económicos, especialmente si llevas monedas de oro que sin símbolo de riqueza y que la atraen con los rituales.

Negro: en cambio, si lo que tú buscas es comenzar a tener estabilidad económica y financiera, deberás llevar esta tonalidad que además de elegante, sofisticada y sobria, es precisa para proteger tu dinero e ingresos. ¿A cuáles les darías una oportunidad?

