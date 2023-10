¿Qué canción de RBD eres según tu signo zodiacal? La respuesta se basa en tu personalidad

A raíz del "Soy Rebelde Tour 2023", muchos fanáticos de la banda RBD, misma que tuvo su origen en la telenovela "Rebelde" resurgieron de las profundidades para apoderarse de alguno de los codiciados boletos para los conciertos que la agrupación está ofreciendo en muchos países, los cuales podrán disfrutar de un último show encabezado por Anahí, Christian Chávez, Christopher Uckermann, Dulce María y Maite Perroni, quienes tienen una serie de canciones que encajan perfecto con la personalidad de cada signo zodiacal.

Aries: "Fuego"

Al ser un signo regido por el fuego, era natural que esta canción de RBD fuera la que mejor te representara, ya que eres una persona práctica a la que no le gusta andarse con rodeos, eres directo porque sabes lo que quieres y odias perder el tiempo con cursilerías, aunque no impide que tengas un gran sentido de pertenencia con tu pareja, con la cual tiendes a tener una relación muy pasional.

Tu estrofa: "Y tengo miedo de perder el control y no espero por volver a ti, cada vez que te encuentre volverás a ser como el deseo que arde lento con mi fuego".

Tauro: "Nuestro amor"

Si hay una persona romántica en el signo del zodiaco esa eres tú, Tauro. Cuando te enamoras, ves por los ojos de tu ser amado, nunca pones en duda su cariño y siempre buscas la manera de inmortalizar tu cariño con detalles que pueden ir desde arrumacos hasta detalles como cartas o regalos hechos por ti mismo.

Tu estrofa: "Todo fue como en un sueño, en nuestro amor todo va sucediendo. Y es así, así es y no hay nada que hacerle".

Géminis: "Santa no soy"

Eres alguien que se distingue por su dualidad, si bien sabes que no eres una persona tan tóxica como los demás piensan que eres, también reconoces que no te caracterizas por tu docilidad, algo que no temes en admitir, pues, aunque muchos consideren que eres doble cara, lo cierto es que siempre tratas de ser honesto en tus relaciones, dejando en claro que si bien no eres fácil de complacer, siempre es mejor que sean claros contigo a menos que quieran enfrentar las consecuencias de tenerte y perderte.

Tu estrofa: "Y dónde queda la parte de mí que nunca sabe hacia donde ir. Si me equivoco sólo ámame, déjame, búscame, quédate, hasta que regrese a ti".

Cáncer: "Aún hay algo"

La canción de RBD que mejor te representa es "Aún hay algo", porque aunque es muy difícil que te entregues al amor, una vez que lo haces no hay vuelta de hoja, algo que te hace aferrarte muchas veces a tus exparejas, a las cuales si bien les guardas un poco de rencor, prefieres tener cerca que lejos, ya que no pierdes la esperanza de que, en algún momento vuelvan a ser tu alma gemela.

Tu estrofa: "Si alguna vez piensas en mí, quizás tal vez, cuando me ves te hace feliz, quizás, entre los dos aún hay algo de amor".

Leo: "Así soy yo"

Eres una persona que sabe lo que vale y que no teme en exteriorizarlo, algo que hace que muchos te cataloguen como una persona egocéntrica, algo que si bien no se aleja mucho de la realidad, deviene de tu alta autoestima, la cual hace que en cuanto observas actitudes que no te gustan, tomes la decisión de irte sin ningún remordimiento.

Tu estrofa: "Si tú piensas que te voy a perseguir, ni lo sueñes, no soy así; yo te busco donde sea y lo hago cuando quiera, yo me muevo a mi manera, así soy yo".

Virgo: "Enséñame"

Virgo, eres una persona fría y metódica por naturaleza, algo que en algunas ocasiones provoca que tus parejas no se sientan amadas, no porque en realidad no las estimes, sino porque se te complica expresar tus emociones, por ello, esta canción de RBD representa perfecto tu personalidad objetiva y distante, pero en el fondo romántica.

Tu estrofa: "Es sólo el saber que lo nuestro se puede terminar porque, simple y sencillamente, nunca he sabido actuar. Y sé que mueres por mí, vives por mí y nunca me has dejado atrás, aunque sabes que, a veces, yo soy sólo miedo".

Libra: "Bésame sin miedo"

Uno de los signos más apasionados y románticos del zodiaco merecía una canción de RBD intensa y dramática, por lo cual esta es la mejor elección. No buscas muchas explicaciones ni motivos cuando se trata del amor, ya que tú prefieres arriesgarte y después averiguar las consecuencias que traerá tu elección de pareja.

Tu estrofa: "No me importa lo que piensen los demás, tú eres toda mi verdad. No me importa quién estuvo antes de mí, yo te quiero hacer feliz (y hoy estás aquí)".

Escorpio: "Feliz cumpleaños"

Si hay un signo rencoroso y pasional ese eres tú, Escorpio. No sueles actuar sin pensar, tú planeas hasta el último detalle de tu venganza y esperas el momento perfecto para ejecutarla sin que nadie sospeche de las intenciones ocultas que albergas y que podrían causar grandes estragos.

Tu estrofa: "Verás, que mal me comportaré, a tus amigas me ligaré... En este cumpleaños, voy a intentar que sea el peor".

Sagitario: "Tras de mí"

Un signo que sabe vivir la vida loca y que tiene una filosofía de vida libre y sin ataduras es Sagitario, el cual se aventura a disfrutar de los placeres de la vida y, de manera ocasional tiene momentos en los que les gusta recordar todas las vivencias que ya figuran en su baúl de recuerdos y que de alguna u otra manera marcaron su personalidad.

Tu estrofa: "Tengo un nudo en la garganta, tengo un mapa que me lleva a otro país. El intento de una carta, una historia y muchas ganas de poder vivir, abrir las alas para escapar sin fin, para encontrar libertad lejos de aquí, lejos de aquí".

Capricornio: "Sálvame"

¿Alguien llamó a los más melancólicos del zodiaco? Literalmente Capricornio es el típico amigo incómodo que en medio de la fiesta pide "Sálvame" de RBD para mandarle audio llorando a su ex pidiéndole que le dé otra oportunidad, a pesar de que hayan sido ellos quienes quisieron escapar de la relación tóxica, por ello esta es su melodía.

Tu estrofa: "Me propongo tanto continuar, pero amor es la palabra que me cuesta a veces olvidar. Sobrevivo por pura ansiedad, con el nudo en la garganta y es que no te dejo de pensar".

Acuario: "No pares"

Un signo que sabe lo que quiere y cómo conseguirlo es Acuario, nunca tiene miedo de ir contra las reglas y está dispuesto a ser considerado rebelde con tal de luchar por lo que considera correcto, por ello esta canción de Dulce María los representa a la perfección "y la queso".

Tu estrofa: "Si censuran tus ideas ten valor, no te rindas nunca, siempre alza a voz. Lucha fuerte y sin medida, no dejes de creer, no te quedes con tu nombre escrito en la pared en la pared".

Piscis: "Qué fue del amor"

Finalmente, llegamos al signo del zodiaco más chillón y codependiente, por lo cual no es raro que, en algún momento de su análisis filosófico se pregunté qué ha sido de sus examores y si existe la posibilidad de que alguno de ellos fuera su alma gemela, por ello esta es la pista que es su himno.

Tu estrofa: "¿Qué fue del amor que un día nos unió? ¿Cómo pudo morir? Para mí fue mucho dolor y siento temor de no poderte olvidar".

SIGUE LEYENDO:

Estos 3 signos del zodiaco van a mejorar su salud y ganar mucho dinero en octubre 2023

Horóscopo chino: 3 signos que se beneficiarán económicamente con el eclipse de sol