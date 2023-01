Horóscopos: Estos tres signos vivirán su semana más desafiante del 9 al 15 de enero

Hoy, lunes 9 de enero, comienza la segunda semana del 2023. El año nuevo trae consigo la influencia de Júpiter para algunos signos zodiacales, pero también hay otros movimientos astrológicos que depararán tu suerte en el amor, dinero y salud, pero solo unos cuantos serán beneficiados o menos afortunados.

De acuerdo con la astrología, se predice que la semana del 9 al 15 de enero la Luna transitará con Urano, por lo que habrá personas que atraviesen un periodo de frsutración debido a la falta de creatividad. Otro astro que estará presente es Marte, el planeta rojo tendrá una energía poderosa en el zodiaco.

Algunos signos se verán afectados a nivel emocional y mental, por lo que tendrán que hacer uso de su fuerza de voluntad y paciencia para salir adelante y sobrevivir a la semana. Descubre el horóscopo semanal para estos tres signos que serán los menos afortunados.

¿Qué signos no tendrán suerte esta semana?

Los astros como la Luna, Marte, Urano y la transición de Júpiter impactará de manera negativa en algunos signos zodiacales. El estado mental no será el mejor, pues pasarán de la confusión, la inseguridad y se verán en aprietos.

Cáncer

Siendo uno de los signos más sensibles, Cáncer iniciará el año con mucha presión que puede provocarle cierta ansiedad o preocupación. Por ello, es importante que te tomes el tiempo de pensar y reflexionar para tomar las riendas de los pendientes que tengas, pues estos días podrías sentirte desganado, pero la energía de Marte te dará un impulso en los últimos días de la semana.

Libra

A pesar de que este signo es uno de los más optimistas del zodiaco, te costará mucho ver el lado bueno de las cosas. La falta de creatividad y el paso de la Luna por Urano te convertirá en una persona pesimista, te vas a frustrar mucho si las cosas no salen como tú quieres. Debes aprender a procesar el fracaso o te dequitarás con los demás al estar irridado contigo mismo.

Piscis

Finalmente, este signo es uno de los que se deja llevar por las apariencias, por ello no te confies en el inicio de año, pues los primeros días las cosas no saldrán como lo planeado. A veces no es bueno fiarte de tu intuición, ya que eso eleva tus expectativas y el fracaso o la decepción serán inevitables. Esta semana lo mejor será quedarse en casa y tomarte un tiempo a solas.