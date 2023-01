La cajera del Oxxo paraliza la red con foto al natural

La popular cajera del Oxxo Alex Silva, también identificada como Lupita Cano o Dua Lupita, no ha dejado de robarse los corazones de miles de usuarios de las redes que siguen con detenimiento sus publicaciones, así como las frecuentes y atrevidas postales que comparte desde su cuenta de Instagram, red social desde donde se dio a conocer hace unos meses y en donde cautiva ocn su sensualidad ybelleza.

Alex Silva se ha convertido en una de las usuarias más populares gracias a sus posts en donde comparte un poco de su vida personal y laboral; por ello es frecuente verla con su uniforme de esta tienda de conveniencia y luciendo su espectacular silueta. Dua Lupita se ha dado a conocer entre sus admiradores gracias a su carisma, sencillez y a la minicintura con la que conquista dí a adía más seguidores.

La Cajera del Oxxo conquista las redes con su belleza. FOTO: Instagram

La cajera del Oxxo derrite la red al natural

Este viernes Alex Silva volvió a encender las redes luego de publicar una fotografía en la que se le ve posando frente a un espejo al natural. La joven aparece con su celular capturando una selfie y mirando fijamente a uno de los espejos que hay en la tienda en la que trabaja y desde donde realiza la gran mayoría de sus posteos.

Alex Silva enamoró con una postal en donde lució al natural. FOTO: Instagram

De esta manera Lupita Cano sigue conquistando a sus fans con sus mejores imágenes mientras desempeña sus actividades en la popular tienda. Aunque también se da tiempo para descansar, momentos que aprovecha para interactuar y compartir impresiones con sus seguidores.

En poco tiempo la Cajera del Oxxo ha alcanzado gran popularidad en redes, y tan solo en Instagram (@lupana_cano) cuenta ya con más de 100 mil seguidores que diariamente se mantienen al tanto de las reacciones, mensajes y posteos de la guapa chica del Oxxo. En su imagen más reciente se le ve presumiendo su juvenil y hermosa sonrisa, mientras lleva el pelo lacio y suelto, además de su distintivo uniforme.

La influencer posee una espectacular silueta. FOTO: Instagram

Para el makeup Alex Silva se pintó los labios en un tono rojo, utilizó un poco de rubor rojizo en las mejillas y una base en color claro. El pelo lo mantuvo liso y cubierto por el velo, mientras que las cejas las delineó finamente. Esto generó que la joven paralizara las redes por algunos segundos y sus admiradores disfrutaran de verla de nueva cuenta.

Cuando no se encuentra en la tienda, Alex enamora con sus looks urbanos, uno de sus estilos favoritos y a los que recurre con frecuencia. De esta manera mezcla sus prendas preferidas y le da un toque personal a cada outfit que elige. Desde vestidos, faldas, hasta unos clásicos jeans, la guapa influencer no deja de cautivar a los usuarios con su carisma y personalidad.

Alex conquista con su carisma y su gran personalidad. FOTO: Instagram

