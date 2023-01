5 personajes en que debes inspirarte para darle un cambio radical a tu vida

¿Quieres avanzar y no puedes? ¿Piensas que tus creencias te están saboteando? Quizá lo que sientas es miedo, pero no sabes cómo nombrarlo o peor aún, no sabes cómo manejarlo a tu favor.

El miedo es un sentimiento muy limitante, aunque es muy importante que sepas que es momentáneo y se hace más evidente unos minutos antes de tomar una decisión, por lo que para la fashion stylist Cinthya Coppelli, este sentimiento puede servirte de inspiración ante los cambios.

Para la también conductora, el miedo se termina justo en el momento en que eliges y empiezas a construir tus objetivos, de esta manera el miedo se transforma en una forma de inspiración para moverte.

5 personajes inspiran a cambiar tu vida

El cambio surge de la inspiración y la motivación se mantiene como un motor de impulso, siempre y cuando, alejes todos tus miedos y solamente te mantengas enfocad@ en lo que deseas.

Y para muestra basta un botón, por eso te presentamos las historias de estos cinco personajes que lograron convertir sus temores en un motor que impulsó un cambio radical en su vida.

En 2021 Malala fue portada en Vogue. Foto: Especial

1 Malala Yousafzai

Pese a haber nacido bajo un régimen muy severo con las mujeres, esta joven venció su miedo a expresarse y aunque este acto estuvo a punto de terminar con su vida; ahora se dedica a luchar por el derecho a la educación de las niñas afganas, sobre todo aquellas cuyas familias pertenecen a grupos fundamentalistas como los talibanes.

Malala convirtió su miedo a expresarse en el motor para luchar contra la opresión de las mujeres, en especial de aquellas que viven bajo regímenes políticos que impiden su crecimiento personal.

2 Martin Luther King Jr.

Considerado como pionero en la lucha por los Derechos Civiles, este ministro de la Iglesia Bautista contribuyó a la promulgación de leyes a favor de la igualdad en los derechos de la gente de color en Estados Unidos. Martin dejó atrás su miedo a ser rebelde para buscar la igualdad de todos sus conciudadanos.

3 Nelson Mandela

Pese a tener un origen humilde, las ideas de este activista sudafricano lo llevaron a ser encarcelado al oponerse al conflicto armado conocido como Apartheid. Sin embargo, tras vencer su miedo al juicio público se convirtió en el primer presidente de la República de Sudáfrica. También ganó el Premio Nobel de la Paz y obtuvo más de 250 premios a lo largo de su vida.

J.K. Rowling venció el miedo al rechazo. Foto: Especial

4 J.K. Rowling

Tras su divorcio y a punto de declararse en ruina, a esta escritora inglesa se le ocurrió las aventuras de un joven aprendiz de magia y hechicería llamado Harry Potter. El libro fue rechazado por una docena de editoriales antes de convertirse en un best seller, cuando Rowling venció su miedo a fracasar.

5 Marie Curie

Madre y científica, Marie compaginó su vida familiar con su esposo Pierre Curie y sus dos hijas con la investigación científica. Fue la primera catedrática en la Universidad de París y ganó el Premio Nobel de Física. Marie venció el miedo a mostrar su inteligencia por encima del juicio masculino científico de su época.

