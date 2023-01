VIDEO | Un tigre atacó brutalmente a su domador en circo de Italia

Todo corría con normalidad en un circo de la ciudad de Lacce, una ciudad que se ubica al Sur de la región de Apulia, al sureste de Italia, cuando de llegó la hora de presentar el espectáculo del domador de tigres, sin embargo cuando el hombre daba las indicaciones al los felinos, uno de ellos se lanzó contra el sujeto.

Los asistentes gritaron ante las escenas impactantes

El momento quedó captado en video, el cual fue captado por uno de los asistentes al circo. El domador fue identificado como Ivan Orfei de 31 años, quien al momento de ser atacado por el tigre, los demás espectadores gritaron antes las escenas impactantes que observaban.

El domador resultó con heridas en piernas y cuello. | Foto: Especial

De acuerdo con Catalunya Press, el sujeto sufrió de graves heridas en el cuello y la pierna, donde fue el primer ataque del tigre. Orfei fue trasladado de urgencias a un hospital, pero se destacó que su vida no está en peligro. En el clip que se difundió en redes sociales, se aprecia que cuando ocurrió la agresión, uno de los asistentes del circo corrió a ayudar al domador, por lo que tomó una mesa y golpeó al animal hasta que logró que lo soltó.

“Tan pronto esté al 100 % volveré a la jaula con ellos”

Muchos pensarían que después de esta experiencia, el domador no buscaría regresar a esa actividad, sin embargo Ivan dijo al diario The Sun que “tan pronto esté al 100 % volveré a la jaula con ellos. Sin problemas y sin pensamientos negativos hacia ellos. Domar tigres siempre me ha fascinado. Amo a los animales con locura”, pese a las heridas que sufrió durante el ataque.

