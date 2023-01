El museo de Pelé que sobrevive en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania

Una estatua de Pelé sigue de pie pese a los bombardeos y disparos de la guerra entre Rusia y Ucrania, en la ciudad de Lugansk. La figura decora la entrada del museo dedicado a "O Rei", a 12 mil kilómetros de Brasil, que honra su legado y luce como una esperanza de vida ante el desastre.

El astro brasileño tuvo su primer templo en Ucrania, en 2012. Nikolai Khudobin, de 62 años, propietario de la colección, platicó con El Heraldo de México sobre el legado de su museo personal que sobrevive en medio del conflicto.

“Mi pasión por Pelé comenzó cuando metió su gol mil. Yo tenía nueve años. Cambié mi bicicleta por una revista donde aparecía él y Lev Yashin, el artículo más preciado de todos”, contó, a través de mensajes de texto, desde Lugansk, donde vive con su nieto.

10 años de existencia del museo (fue inaugurado el 2 de junio de 2012). FOTO: Nikolai Khudobin

El sitio donde se ubica el museo es un poblado con un paisaje gris, con casas desocupadas, apenas habitado por jubilados y con señales de destrucción por la ocupación rusa. En medio de ese entorno lleno de militares, brilla un tesoro coloreado de verde y amarillo, con la bandera de Brasil y que encierra artículos del mítico 10 del Santos.

“Hay un reloj que donó una esposa de Pelé, un banderín que intercambió con Yashin en un partido contra la URSS, fotos y otros artículos que guardan una conexión con él”, agregó el propietario, que salvó su vida gracias al museo.

40 años de recopilación de material llevó al propietario Nikolai Khudobin. FOTO: Nikolai Khudobin

Entre julio y septiembre de 2022, se registraron cerca de cuatro mil muertos y cinco mil heridos sólo en Lugansk y Donetsk, ciudades proclamadas por Rusia como estados independientes durante la guerra que comenzó en 2014. Junto a Jersón y Zaporiyia, también anexadas, suman casi 15% del territorio de Ucrania.

Cuando comenzó el conflicto, Nikolai fue golpeado y torturado por rebeldes que lo liberaron cuando supieron que era el dueño del lugar que cuenta con más de tres mil objetos relacionados con Pelé.

3 mil objetos tiene el museo de Pelé en Ucrania. FOTO: Nikolai Khudobin

“Me arrestaron y me metieron en el sótano. Por ser ucraniano, se burlaron de mí. El museo me salvó cuando los que estaban en la celda me reconocieron. Sólo me sacaron algunos dientes y me golpearon en la cabeza con una ametralladora, me tuvieron tres días sin comida ni agua. Cuando se cercioraron de quien era yo fue que me liberaron”, reveló.

Nikolai se reunió personalmente con Pelé varias veces en Moscú, pero el exfutbolista nunca pudo visitar su museo en Ucrania. En un viaje a Brasil, su propietario recolectó artículos exclusivos como una pequeña almohada en la que se sentó "O Rei" y partes de su cabello cortado que consiguió en una peluquería.

8 años lleva la guerra entre Rusia y Ucrania (empezó en 2014). FOTO: Nikolai Khudobin

“Queríamos trasladar la colección, pero es inseguro”, mencionó, Serhii Popov, exresponsable de prensa del museo, refugiado en Kiev, Ucrania. “En 2013 hicimos un proyecto entre Lugansk y Santos. Ahora las dos son ciudades hermanas”, compartió el exempleado del lugar, que ahora emprende un negocio de café brasileño en su país.

Khudobin supo de la muerte de Pelé durante la entrevista con esta casa editorial, a la que contó sus planes en caso que cese el fuego y termine el conflicto. “El museo abrirá de inmediato y quisiera llevar la exhibición a la ciudad de Santos, en su memoria”.

3 días de torturas aguantó Nikolai Khudobin por rebeldes rusos. “Pelé salvó mi vida”. FOTO: Nikolai Khudobin

El legado de Pelé, el mismo que visibilizó a su raza y su país, está intacto en un lugar que nunca visitó, entre estallidos y desolación, como una luz que da esperanza en medio de la guerra.

