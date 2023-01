Fer Millán busca representar a la mujer mexicana al natural con una moda auténtica

Desde su clóset de ensueño, Fer Millán nos recibió en su casa para compartir con nosotros tres looks increíbles para iniciar el año y sus mejores consejos para lograr un estilo único que represente quiénes somos en realidad.

Fer encontró una forma de comunicar y una pasión en el mundo de la moda desde que era muy chica, “siempre me gustó la ropa que usaba mi mamá, las telas, su joyería... Le preguntaba si me podía regalar su ropa cuando fuera adulta y me decía que sí entre risas. Siempre me importó desde niña lo que llevaba puesto. Tenía una obsesión por combinar zapatos, con bolso y sombreros y como no era tan fácil de encontrar esas expectativas en tiendas, mi mamá compraba tela y me mandaba hacer conjuntos. Era esa niña de cuatro años con sombrero y bolso. Mis papás siempre me dieron cuerda con esa pasión dejándome ser muy creativa. Creo que las pasiones empiezan en la infancia y el rol que tienen los padres sobre ellas es fundamental. Me enseñaron a vestirme desde el interior y no para perderme en la normalidad”.

Sin duda, las redes sociales son una gran herramienta pero también un desafío para quienes crean contenido, a lo que Fer nos confesó: “El mayor reto es ser auténtica. Para pasar un sentimiento de pantalla a pantalla lo más poderoso es la autenticidad. Cuando empecé en redes sociales las marcas de lujo sólo buscaban embajadoras que fueran lo más extranjeras posible, y yo me puse de descripción en Instagram: ‘ojos negros, piel canela’ y decidí no cambiar hasta que los demás entendieran que México necesitaba ser representado por mexicanas para mexicanas. Hay que evolucionar, sí, pero no siempre adaptarse, más bien crear el espacio todavía inexistente que te toca. Saber que ‘no tener’ lo que se supone que la gente busca, puede ser tu mejor arma. Creo que muchos de los cambios que vemos en los últimos años en la sociedad son fruto de perfiles en las redes sociales que no quisieron adaptarse a la normalidad, crearon un espacio donde de pronto entran miles y miles de personas”.

Además de compartir sobre moda en redes sociales, Fer Millán decidió lanzar su línea de bolsos, Le Voyage, y de joyería, Cefeida, pues para ella diseñar es un momento de paz. “Es un lujo poder tomarme unas horas frente a una hoja en blanco y dibujar. Muchas veces tengo una idea en mente durante unos días y ponerla en papel se siente bien, luego de dibujarla empieza una inquietud de cómo lo voy a materializar”, añadió y nos dio su mejor tip para aquellos que buscan emprender en esta industria: “¡Lanzarse!, directo, sin ruedos. La industria de la moda tiene una reputación fría pero en realidad está llena de gente increíble, diversa, creativa y cálida. He tenido muy buenas experiencias”.

Asimismo, compartió que su sueño es seguir viendo a más mexicanas triunfar internacionalmente. “Hoy con esta portada estoy representando a muchas mujeres mexicanas que no se sentían presentes al pasar por un puesto de revistas en las calles de su propio país. Y faltan muchos otros tipos de mexicanas y de diferentes ámbitos. Mi sueño por cumplir es que nosotras ocupemos más lugares y por eso me esfuerzo en cada colaboración que hago. Quiero que vean nuestro potencial. Yo lo hago con mi pasión que es la moda, pero sé que hay actrices, científicas, doctoras, diplomáticas, etc., dando lo mejor de ellas en este momento para crear ese cambio”.

ENCUENTRA TU ESTILO

Más allá de tendencias, Fer nos muestra el poder que tiene la moda en representar quiénes somos y nuestro ánimo día a día. “Creo que no soy buena dando consejos de moda pues hago lo que quiero y voy cambiando, prefiero fomentar que la gente haga lo que sienta en lugar de escuchar infinitamente tips de moda de diferentes fuentes. Estoy formalmente en contra de perfiles que supuestamente ayudan a sus seguidores dando consejos para verse más ‘larga’, menos esto o más lo otro, tapando miedos, creando nuevas inseguridades. Así nadie puede encontrar una fuerza interna”, nos dijo Fer.

¿Qué prendas debo tener en mi clóset?: “La que al ponerte te suma fuerza y te representa para ser tú misma. Busca marcas sustentables y locales para sentir orgullo, piezas vintage si quieres algo único. Busca color, corta y transforma lo que ya tienes para personalizarlo y que tu creatividad te de energía”.

Los mejores accesorios para elevar un atuendo: “Siento que la joyería es lo que hace más personal un look, pues generalmente tiene una historia detrás. Son regalos para uno mismo, algo que fue de alguien más anteriormente, algo ligado a un momento, a alguien o a un lugar. Son detalles que crean misterio”.

Los colores que debemos tener este año: “Dicen por ahí que el rosa mexicano es el color de 2023, pero yo ando con el morado de favorito. Siento que este año vienen zapatos muy originales, las bolsas cargo en pantalones y faldas como en los 2000... La creatividad es el nuevo lujo y olvidarnos de lo básico o convencional”.

El mejor tip para un look en tendencia sin gastar mucho: “Intentar por lo menos una vez transformar una pieza que ya tengas en tu clóset. Por ejemplo, yo recorté un saco y lo hice crop top, y la parte de abajo la convertí en mini falda. Creo que le di un uso nuevo a una pieza y le di trabajo a una costurera. Me gustó tanto que lo volví a hacer”.

¿Qué hacer cuándo sientes que “no tienes nada que ponerte”?: “Sacar tus piezas favoritas sobre la mesa del comedor (risas). Eso te va a dar la base para crear tu nuevo look y esperar que se te prenda el foco. Hacer un intercambio con una amiga que cuida la ropa de la misma manera que tu la cuidas. Limpiar tu clóset para no tener ruido visual, vende la ropa que no usas y compra vintage”.

BÁSICOS DE FER

Accesorio: "Bolsos".

Tendencia que no te gusta: "Tenis".

Tres palabras para definir tu estilo: "Alegre, adoptando tendencias que me gustan, cambiante".

Prenda que no puede faltar en tu clóset: "Camisa blanca, pero que no sea tan básica".

Tu peor error de moda: "Creo que no hay errores, sólo intentos fallidos, pero lo que importa es probar".

Las transparencias son una de las tendencias que más veremos este año.

TRENDY YEAR

Atrévete a jugar con texturas, desde plumas hasta chamarras de vinil.

Algo único

Fer nos aconsejó buscar piezas originales de diseñadores mexicanos o en tiendas vintage.

Transforma prendas que tengas en tu clóset; para este look Fer creó la pieza de la cabeza con sobrantes del vestido.

Los bodysuits pueden ser un gran aliado a la hora de crear un look diferente con un saco o un vestido.

Por Ailedd Menduet

FOTOS: Bryan Flores/Maquillaje y peinado: Leonel Urdaneta para @mxoriflame y @hottoolslatam/Styling: Fer Millán

MAAZ