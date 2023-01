La impresionante transformación de Anthony Loffredo para convertirse en el “alien negro”

Un hombre francés llamado Anthony Loffredo ha ganado popularidad en redes sociales luego de que reveló que, desde hace unos años, ha trabajado en transformar su rostro y cuerpo para convertirse en un "extraterrestre negro". El hombre ha revelado que se quitó las orejas, las fosas nasales y hasta algunos dedos, esto con la intención de conseguir su cometido y tener rasgos de un alienígena de verdad; además, entre sus extravagancias, el sujeto afiló sus dientes y los tiñó de púrpura.

Mediante una entrevista de prensa, el hombre de 33 años contó que empezó su transformación porque no se sentía satisfecho con el cuerpo y la cara que tenía; según sus propias palabras se "sentía miserable viviendo en un cuerpo al que no pertenecía", por lo que decidió encontrar una manera de ganar confianza en sí mismo y optó por tener una apariencia fuera de lo usual. A los 20 años, Anthony tomó la decisión de llenarse el cuerpo de tatuajes y conforme pasó el tiempo comenzó a realizarse modificaciones corporales.

El hombre ha declarado que ha ganado mayor confianza en sí mismo. Foto: the_black_alien_project

Como parte de sus cambios, el sujeto se quitó las orejas, las fosas nasales, algunos dedos, se cubrió el cuerpo con tatuajes, se hizo perforaciones en la cara y se pinta los ojos y la lengua de color verde; también, afiló sus dientes y los tiñó de púrpura. Por si fuera poco, Anthony ha aseverado que su siguiente paso será amputarse una de sus piernas, ya que esto le dará una apariencia "más aterradora".

El "extraterrestre negro" acusa ser víctima de discriminación

A pesar de que Anthony es feliz con sus modificaciones corporales ha relatado que en más de una ocasión se ha sentido discriminado y que posiblemente asusta a las personas que lo rodean. En una reciente entrevista para medios locales, el sujeto de 33 años de edad dijo que incluso ha sido excluido de establecimientos de comida: “Si quiero comer en un restaurante, a veces los empleados me dicen que no puedo comer en la terraza”, mencionó.

Así lucía antes de su transformación. Foto: the_black_alien_project

De igual manera, el hombre comentó que muchas personas lo han juzgado por el tipo de vida que lleva. "Es una lucha todos los días, porque todos los días encuentras gente nueva que no entiende, que quiere juzgar. Así es la vida, no todos entienden todo. Al igual que yo, no entiendo muchas cosas sobre mucha gente. No se puede juzgar a alguien. Nadie sabe lo que hay dentro de la cabeza de alguien, por qué están haciendo eso, necesitas hablar con esta persona”, sentenció. Finalmente dijo que él se considera como un “tipo normal” que tiene una familia y amigos.

El hombre ha ganado popularidad en redes. Foto: the_black_alien_project





SIGUE LEYENDO

$30,000 pesos por quedar desfigurado: la realidad detrás de las brutales peleas de cachetadas en Las Vegas

Gastó miles de pesos en su fiesta de cumpleaños, nadie fue y TikTok reaccionó: “Dónde y llegamos”

Ella es Ren la influencer que quiere tatuarse todo el cuerpo antes de los 25 años