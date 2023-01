La Reina del Punk: Vivienne Westwood y su legado entre la moda y la música

Sin duda no podemos hablar de moda y su historia sin mencionar a Vivienne Westwood. Conocida como la creadora de la estética punk, Vivienne Isabel Swire, nació en el condado rural de Derbyshire, en Inglaterra, en 1941. De familia humilde, mientras estudiaba trabajó como técnica en una fábrica y maestra de arte en una primaria. A los 24 años ya era una madre joven que se había separado de su primer esposo, de quien tomaría el apellido Westwood. De forma autodidacta se involucró en la industria de la moda y se convirtió en la responsable de grandes creaciones de culto y en pionera del punk rock.

En 1970, tras su divorcio, conoció a Malcolm McLaren, manager de los Sex Pistols, padrinos del punk y los perfectos representantes de la moda anárquica e irreverente que empezaría y definiría a Westwood.

430 KINGS ROAD

La diseñadora empezó creando piezas de estilo Teddy Boy, inspiradas en la moda y música de los años 50 en Inglaterra y, junto a McLaren, abrió una tienda en el 430 Kings Road, en Chelsea, Londres a la cual llamaron Let it rock. Su estética fue evolucionando a piezas desgarradas, pines, piel, el uso del icónico tartán y playeras con frases provocativas (God save the queen, una de ellas) que serían un emblema del movimiento punk. La tienda fue cambiando de nombre conforme las colecciones –Too Fast to Live, Too Young to Die– y ahí fue el inicio de todo.

LA DÉCADA DE LOS 80

En 1981 presentaron su primera pasarela en Londres con la colección “Pirates”, siendo su gran paso a la escena de la moda británica, aunque ya contaba con cierta reputación. Las piezas presentadas en aquella serie tenían un toque histórico, algo que continuó en las prendas de la Grande Dame, con sombreros napoleónicos y mangas de Marie Antoinette. Dos años después pondría fin a su relación con McLaren tanto profesional como sentimentalmente continuando su carrera en la moda sola.

UN EMBLEMA

Los siguientes años fueron de ascenso para la icónica diseñadora, y por supuesto, una de sus insignias fue el uso del tartán. Este tejido que se cree se originó en los Highlands de Escocia, se convirtió en un elemento representativo del punk (gracias a Vivienne) y en su firma, pues lo utilizó en sus creaciones desde un inicio. Existen miles de diseños de tartán, los cuales se pueden registrar, de hecho hay varios firmados por Westwood como Bruce of Kinnaird o MacAndreas (bautizado así por su último esposo), uno de los más famosos pues fue el que utilizó para su colección “Anglomania” de otoño-invierno 1993, pasarela que se presentó en París con las top models del momento como Kate Moss, Linda Evangelista y Naomi Campbell (quien sufriría la recordada caída de las enormes plataformas), por mencionar algunas. El tartán se convirtió en un clásico de la moda y muchos diseñadores comenzaron a utilizarlo en sus colecciones.

Otro de sus íconos es la deconstrucción de piezas clásicas e históricas como lo son el corset y las faldas, siempre ahondando en la subversión y la irreverencia. Parte de sus legados a la industria, es la moda genderless, pues mucho antes de este movimiento, Vivienne Westwood ya dominaba las prendas unisex con faldas y vestidos para hombres y trajes para mujeres.

ACTIVISTA

Una de las facetas siempre presentes en su trabajo y vida fue la de luchadora incansable de causas sociales como la política, los derechos civiles, el cuidado del medio ambiente y en contra del maltrato animal. Además de abogar por el slow fashion, con compras conscientes y prendas de calidad.

Sus colecciones y campañas se convirtieron en plataformas para el debate, por ejemplo en la colección de primavera-verano 2013 vimos pancartas de lucha por el cambio climático y en 2016 en contra del fracking, incluso activistas como la actriz Rose McGowan o John Sauven, director ejecutivo de Greenpeace, estuvieron con ella sobre la pasarela. Entre marchas y conferencias también pudimos ver a la creadora apoyando las causas en las que creía y lo que se espera continúe por medio de su fundación, creada junto a sus hijos y nieta: The Vivienne Foundation.

EL FUTURO DE LA FIRMA

Su esposo y co-director creativo, Andreas Kronthaler, con quien llevaba 30 años de matrimonio, dio a conocer que seguirá con su legado: “Hemos estado trabajando hasta el final y ella me ha dado muchas cosas para seguir adelante".

“La moda puede ser más que ropa, también puede ser protesta”.

Bridal vibes

Por supuesto, el vestido de Carrie Bradshaw en la afamada Sex and the city, cuando se va a casar con Mr. Big, fue un momento icónico con el vestido de la diseñadora.

También creó el vestido de novia de Miley Cyrus para su boda con Liam Hemsworth.

2014 Recibió un premio por su apoyo a la moda escocesa gracias a su uso del tartán.

29 de diciembre de 2023, murió de forma pacífica rodeada de su familia en Clapham, Londres.

Por Ailedd Menduet

Fotos: AP y cortesía

MAAZ