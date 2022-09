Chabelo se vuelve tendencia tras la muerte de la reina Isabel II

Minutos antes del mediodía de este jueves 8 de septiembre el Palacio de Buckingham emitió un comunicado en el que dio a conocer la muerte de la reina Isabel II a sus 96 años de edad; el deceso ocurrió en el Castillo de Balmoral, su residencia de descanso de verano y en donde ella se encontraba rodeada de sus cuatro hijos y algunos nietos y bisnietos que viajaron esta mañana para acompañarla.

Desde temprana hora se dio a conocer de manera oficial que los doctores de la monarca se encontraban "preocupados" por su salud, por lo que sugirieron ponerla bajo supervisión médica. “Luego de una evaluación adicional esta mañana, los médicos de la Reina están preocupados por la salud de Su Majestad y recomendaron que permanezca bajo supervisión médica. La Reina sigue cómoda y en Balmoral”, se lee en el comunicado dado a conocer por el Palacio de Buckingham.

También se informó que el heredero del trono, Carlos de Inglaterra, Camilla y el duque de Cambridge viajaron a Escocia para dar seguimiento al estado de salud de la monarca.

"The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow" (La Reina murió pacíficamente en Balmoral esta tarde. El Rey y la Reina Consorte permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana), fue el mensaje que se compartió en las redes sociales de la Familia Real, a las 12:30 horas, tiempo de México.

"Chabelo" se convierte en tendencia tras la muerte de Isabel II

Una vez que se dio a conocer de manera oficial la muerte de la reina Isabel II el nombre de "Chabelo" se volvió tendencia en internet, el motivo es porque debido a la edad de ambos personajes (96 y 87 respectivamente) los usuarios convirtieron en una “competencia” su trayectoria vital.

Desde temprana hora de este jueves, conforme poco a poco se fueron dando a conocer detalles de la salud de la monarca, las redes sociales se fueron llenando de decenas de memes protagonizados por Xavier López "Chabelo" e Isabel II, en los cuales se hacía referencia al estado de salud de la reina y cómo el mundo entero se encontraba en vilo a la espera de conocer los mínimos detalles de su situación.

Los rostros de ambos personajes protagonizaron memes y diversas publicaciones en donde se especulaba que "Chabelo" podría salir victorioso en la "pelea" por ser el famoso con mayor edad en México, aunque algunos internautas recordaron que dos destacadas celebridades del mundo artístico nacional, Silvia Pinal e Ignacio López Tarso -con 91 y 97 años de edad respectivamente-, siguen vivos.

Las dudas generadas en todo el mundo, y en particular en México, en torno a la salud de la reina comenzaron a incrementar las búsquedas en las redes sociales y a la par surgieron decenas de publicaciones con las que los usuarios recodaron la "competencia" virtual que se estaba gestando por conocer quién de los dos personajes moriría primero, si Isabel II o "Chabelo".

La última aparición pública de la Reina

El pasado martes 6 de septiembre se dio la última aparición pública de la reina Isabel II luego que recibiera en su residencia de Balmoral a Liz Truss, la recién elegida primera ministra del Reino Unido.

La Reina el martes pasado, durante su más reciente aparición oficial. FOTO: Instagram

En las redes oficiales de la reina, así como de la familia real, de dieron a conocer un par de fotografías en donde se observa a la monarca saludar a Truss, mientras que en otra postal se le ve posando sola para la cámara.

"La Reina recibió hoy a Liz Truss en el Castillo de Balmoral. Su Majestad le pidió que formara una nueva Administración. La Sra. Truss aceptó la oferta de Su Majestad y fue nombrada Primera Ministra y Primera Lord del Tesoro", se lee en el mensaje que acompañó el texto.

SIGUE LEYENDO:

Muere la reina Isabel: Carlos se convierte en rey

Muere la Reina Isabel II: Mandatarios del mundo expresan sus condolencias

Reina Isabel II: ¿De qué murió la monarca de Reino Unido?