Luna creciente en Libra: así afectará a los signos del zodiaco este 3 de octubre

El próximo lunes 3 de octubre hay Luna Creciente y su efecto causará cambios en algunos signos del zodiaco, por lo que la afamada astróloga española Esperanza Gracia nos dice los horóscopos para este día y cómo afectará a cada uno en salud, dinero y amor.

Los movimientos lunares se relacionan directamente con los ritmos biológicos del ser humano, es decir el nacimiento, el crecimiento, la plenitud, el declive y la muerte, por lo que no es extraño que la Luna Creciente en el signo de Libra genere cambios en la personalidad de los signos del zodiaco. También puedes consultar el horóscopo del mes de octubre y saber cómo te afectará según tu signo del zodiaco.

ARIES

Tendrás que mostrarte más flexible para que un asunto que te interesa no te quite más energía ni te altere. Este fin de semana conectarás de maravilla con la gente y si no estás enamorado, esta situación puede cambiar de pronto.

TAURO

Puede que este fin de semana tengas que enfrentarte a algunas situaciones que te generan inquietud, pero con esa fuerza interior que tienes el desánimo no podrá contigo, y saldrás airoso.

GÉMINIS

Fin de semana en el que pueden surgir obstáculos inesperados, aunque poco a poco vas a resolver lo que te preocupa. Aprovecha los buenos aspectos que te hace el planeta Venus para armonizar tu vida sentimental.

CÁNCER

Puedes sentirte confuso y quizá te plantees la posibilidad de cambiar de rumbo. Energía no te va a faltar para hacerlo, pero antes de dar un paso definitivo debes tener las cosas claras. Algo inesperado te alegrará el fin de semana.

LEO

Tienes una fuerza arrolladora y lo que te propones de verdad lo consigues. Además, este fin de semana tendrás la suerte de cara; así que no te detengas y sigue adelante. Alguien muy especial puede acelerar los latidos de tu corazón.

VIRGO

Puede que hayas asumido demasiadas responsabilidades y ahora te estén pasando factura, pero te vas a dar cuenta de que estás a tiempo de rectificar. Déjate llevar por lo que sientes para hacer realidad tus sueños.

LIBRA

Felicidades. La poderosa energía del Sol en tu signo potencia tus ganas de vivir y te empuja a iniciar nuevos proyectos con los que conseguirás el éxito. Con tu poder de seducción conquistarás a quien desees…

ESCORPIO

Tienes por delante un fin de semana lleno de interesantes oportunidades que sabrás aprovechar. Te centrarás en conseguir lo que te has propuesto y nada te apartará de tus objetivos. Estás muy seductor.

SAGITARIO

Este fin de semana te sentirás querido y notarás que despiertas muchas simpatías. Deja aflorar lo que sientes para vivir con la intensidad que tú acostumbras.

CAPRICORNIO

La energía de la Luna creciente hará que este fin de semana estés muy vital y optimista, y ningún obstáculo podrá frenarte. Te sentirás más apasionado que de costumbre y disfrutarás de lo lindo.

ACUARIO

Con esa mente tan lúcida que tienes, las oportunidades llegarán antes de lo que imaginas. Este fin de semana deja aflorar tus emociones para vivir intensamente y disfrutar al máximo de todo lo que te va a ofrecer la vida.

PISCIS

Este fin de semana vas a vivir algo tan especial que podría cambiar por completo tu forma de ver la vida. Dejarás aflorar lo que sientes y experimentarás emociones inolvidables.

