Horóscopos del mes de octubre: predicciones para los signos del zodiaco en salud, dinero y amor

Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones de los horóscopos para el mes de octubre que va del 1 al 31; en este periodo habrá muchos movimientos de los astros, por lo que es importante que tomes en cuenta cómo pueden afectar en comportamiento de cada signo del zodiaco; entérate de todo lo que el cosmos te depara en salud, dinero y amor.

Aries. El décimo mes del año recuerda que tu números mágicos son el 7 y 13 tu color el rojo en este mes será de renacimiento por completo de tu energía y empezar a ver más por ti en todos los sentidos, te llegara nuevas propuestas de trabajo y proyectos de negocios propio solo trata de siempre analizar bien todo lo que te proponen recuerda que es bueno tener confianza pero no tanto , en el amor si estas en pareja trata de entender que el amor no se acaba solo se mueve de lugar y si ya no te sientes tan enamorado trata ya de darte un tiempo tu solo y conocer más personas y si estas en busca de pareja amorosa te va llegar alguien del signo Leo , Libra o Capricornio que van ser muy compatibles , trata de cuidarte de problemas de nervios y de espalda trata de este relajarte más y seguir con ejercicio para puedas estar 100 porciento en tu vida, ten cuidado en el trabajo va ver varios conflictos que tendrás enfrentar y cambios de puestos trata de este mes de quitarte malas amistades y chismes para que no pases malos ratos, tus mejor días van ser 03,09 y 21 de octubre y van ser unos días de mucha energía positiva para tu vida, va ser un mes de salir de viaje por cuestiones de trabajo y de placer así prepara tu maleta.

Tauro. Octubre recuerda que entrás en una etapa de metamorfosis y más porque a finales de mes entra tu mejor etapa y eso te ayuda a renovar todos tus energías solo que te domina mucho los corajes y problemas hormonales así trata de contralar esos síntomas para que puedas realizar todo lo que tiene en mente , en mes de octubre te llega una propuesta de negocio, a los Tauro que están casados tendrás un nueva etapa en cuestiones de embarazo , terminás de hacer unos pagos de tu tarjeta trata de ya ahorrar en tu vida para que puedas tener más patrimonio ,En este mes tendrás muy buenas noticias de arreglar asuntos legales y por fin vas a poder resolver los pendientes que tenías de demandas estarás en una etapa de quitarte todo lo negativo, tramitás tu credencial de identificación y seguro social , mandas arreglar tu carro de las llantas, a los tauro solteros estarán muy cotizados y buscados por amores nuevos del signo de escorpión o acuario que va ser muy compatible contigo , en el trabajo cambios de tus jefes y nuevo diseño de la empresa en este mes, tu número de la suerte en este mes 21 y 40 , tus mejores días son 06 ,11 y 25 tu color el azul en estos días las buenas energías.

Géminis. En este décimo mes te va llegar una buena noticia que te hará muy feliz y va ser referente a cuestiones de trabajo , recuerda que siempre en meses de Otoño es cuando te va mejor y más porque a tu signo lo domina las buenas energías por eso te recomiendo salir a caminar y estar en más contacto con la naturaleza para que tu energía pueda crecer más fuerte, muchas fiestas y reuniones pero trata de equilibrarlo con tu vida diaria para que no tengas después problemas de salud por las desveladas , tramites de visa o pasaporte en estos días para irte de vacaciones en este mes, te haces un cirugía estética que todo te saldrá de lo mejor, en el amor tendrás algunas dudas con tu pareja no sabrás si seguir o no tú debes tomar decisiones y así definirás que necesita tu vida amorosa, a los solteros del signo de géminis tendrás muchas aventuras con personas del signo de Aries , sagitario o acuario que van ser muy compatible en tu vida, ya no discutas con tus compañeros de trabajo tu solo trata de no opinar y mantenerse al margen para que no te cargues malas energías, tomas un curso de inglés , tu número de la suerte del mes es 16 y 53, tus mejores días son 07, 13 y 26 tu color el verde y en estos días trata de mantenerte siempre con toda la buena actitud para que recibas las buenas energías y así vas a tener más éxito , te cambiás de casa en este mes para vivir más cerca de tu trabajo.

Cáncer. Octubre mes de tratar de entender que lo que te pasa en cuestiones personales sean aprendizajes de vida y puedas valorar más lo que tiene así trata de comprender que todo problema siempre tendrá una solución en este décimo mes vendrá a ti muy buenas sorpresas de negocios y un premio en la lotería con tu número mágico 23 y 30 y también seguirás creciendo mucho en cuestiones económicas así trata de empezar ahorrar para un futuro , cuidate de problemas de chismes y trata de no caer en provocaciones de los demás y siempre mantenerte al margen , recuerda que en el amor eres muy intenso y siempre quiere controlar todo pero lo mejor de una pareja es la confianza y la comunicación así trata de hablar bien con tu pareja y darse su espacio y veraz como la felicidad te va sonreír, En este mes vas a tener varias juntas de trabajo para cambios de estrategia para tener más ventas, te llega un dinero extra y será un bono, tus mejores días en este mes son 09 ,15 y 20 tu color el amarrillo ,en estos días vendrán a ti las oportunidades que tanto necesitás para tener éxito así puede realizar todo lo que tiene en mente en estos días y veras como se te logra

Leo. Mes de Octubre, recuerda que tu signo está regido por lo divino y en este mes vendrá a ti la oportunidad de un trabajo nuevo solo tiene que ser más discreto con tus comentarios y no platicar ya tus éxitos recuerda que tu signo lo persiguen mucho las envidias , va ser un mes de estar entre dos amores que te mantendrá muy distraído y sin saber que hacer solo trata de dejarte llevar por tus sentimientos y no tanto por el interés económico y veraz que la felicidad vendrá a ti, cambiás tu carro por uno más reciente , en este mes de octubre te llega la invitación de salir de viaje con tu pareja ,trata de controlar tus celos o enojos recuerda que la base de toda relación es la confianza , tramites de pagos de hacienda , tus mejores días van ser 03, 16 y 22 tu color el blanco en estos días las energías positivas van estar de tu lado y vendrá dinero extra con los número 08 y 22 solo trata de combinarlo con tu día de nacimiento , recuerda que en este mes se va dar lo que se tiene que dar y más en la compra de una casa o departamento solo no presiones el destino dejalo que solo fluya las oportunidades.

Virgo. Octubre mes de cambiar de pensamiento y forma de ser recuerda que este mes se te va dar la oportunidad de estar más controlado con tus impulsos para puedas así lograr más objetivos en la vida y prosperar recuerda que tu signo es muy bueno para administración y comunicaciones así que trata de seguir con los estudios y hablar otro idioma porque va le mas el que sabe más así que trata de aplicarte en eso , tus mejores días van ser 04, 19 y 23 tu color el naranja en estos días las energías positivas van estar de tu lado y vas poder realizar cualquier movimiento de cierre de contratos o trabajos nuevos , en el amor seguirás dudando de esa persona que está contigo y no sabrás si dejarlo o seguir recuerda que tu signo siempre necesita de estar seguro de todo lo rodea y si en esta situación de pareja no se da es mejor dejarse y volver a comenzar con personas más compatibles con tu signo como lo son Cáncer y Capricornio , tus números de la suerte de todo el mes va ser 03 y 21 , te realizaran una operación estética que todo te va salir de lo mejor , sigue con la dieta y te mantiene en forma , tramites de pagos de colegiaturas o ya preparás la graduación , trata de dormirá más recuerda que el día se hizo para trabajar noche para dormir .

Libra. Es tu mejor mes Octubre porque es donde tu energía positiva se reinventa y te ayuda a estar de lo mejor y empieza un nuevo ciclo en tu vida, también van ser unos días de muchos festejos y regalos sorpresa que te hará sentir muy bien, te buscara un amor nuevo del signo de Aries o Géminis que hablara de un formalidad contigo , cuidate de dolores de espalda o cuello trata de dejar un poco la tensión a un lado, Mes de estar lleno de buenas oportunidades de crecimiento en todo lo relacionado en tu profesión o negocios recuerda que este mes debes de tomar las decisiones drásticas necesarias para que tu destino cambie para bien y así llegar al éxito a veces uno se conforma con lo que tiene pero ya es el momento de buscar un extra en tu vida , tendrás dos golpes de suerte uno relacionado en juegos de azar con los números 11 y 33 tu color el azul intenso y el otro golpe de suerte va estar muy afortunado en cuestiones amorosas y vendrá a ti la persona ideal, te haces una operación estética o decide ya cambiar tu forma de alimentarse y estar más sano recuerda que como te ven te tratan así a verse de lo mejor, empieza ahorrar para cambiar el carro, arreglás papeles de hacienda o impuestos , tramitás tu visa o residencia extranjera , tus mejores días van ser 08 ,17 y 25 de octubre en estos días las oportunidades de trabajo vendrá a ti , en este mes sentirás la necesidad de volver a estudiar y tomar un curso haz lo recuerda que tu signo recuerda que tus actitudes son el ser comunicólogo , abogado o relaciones internacionales , no hagas cosas buenas que parecen malas y más en tu relación de pareja recuerda decir la verdad aunque duela.

Escorpión. Mes de Octubre recuerda que uno de tus números mágicos es el 07 y 15 así en este mes tendrás la oportunidad de lograr lo que siempre habías anhelado un negocio propio o un cambio de trabajo más positivo solo trata de no ser tan expresivo con tus cosas porque no todo mundo te quiere bien y sienten envidia hacia a ti , cambiás el celular o cambiás el plan de pagos recuerda que estas en tu época de ahorrar más , trata de ya no buscar esa amor que ya no está a tu lado recuerda que lo que sucede conviene y no es para ti ya no lo va ser y mejor busca parejas más compatibles con tu signo como Virgo, Capricornio o Aries que son tu pareja ideal , tus días de suerte van ser 04 ,13 y 22 tu color el rojo recuerda que estos días las energías positivas van estar de tu lado solo trata de vestirte de colores fuertes , te piden prestado y va ser un familiar , a veces tu signo es muy dramático y toma los problemas muy personal solo trata de relajarte y dejar que todo fluya , es el momento ideal de ponerse a dieta y así mantenerse en forma, te vas de viaje para visitar a una familia.

Sagitario. Octubre en este mes tu energía se va ver un poco desgastada con problemas que no podrás resolver recuerda que en estos días se te va dificultar mucho todo lo que está relacionado a cuestiones de trabajo y negocio así que te recomiendo no sacar ningún crédito , tramitás tu título o haces una maestría , recibe un dinero extra por un bono, ya no busques ese amor que no es para ti recuerda que a veces uno mismo se pone obstáculos para no ser feliz así trata ya dejar ese tipo de personas que solo te hacen daño ,tendrás un golpe de suerte en juegos de azar y va ser con los números 19 y 31 y trata de jugarlo los días viernes o domingos que esos días van de ser de mucha suerte para ti en todo el mes , arreglás una demanda legal que va salir a tu favor, recuerda que tu signo siempre está en busca del amor o pareja ideal y en este mes se te va dar una relación formal con alguien del signo de Aries , Géminis o Leo que va ser muy compatible contigo , entrás a un curso de veterinaria recuerda que tu signo le gusta mucho los animales y decidas volver a tomar idiomas, tus mejores días de octubre 06 ,14 y 23 tu color el blanco.

Capricornio. Mes Octubre, recuerda que este mes es de renacimiento para tu signo esto significa que tendrás un nuevo comienzo en todo lo que realices y dejaras todo lo negativo que te estaba haciendo daño sobre todo ese amor toxico que solo te quería por interés van ser treinta un día de muchos cambios positivos alrededor de ti , sales de viaje con tu pareja recuerda que lo más importante de una relación es la convivencia y disfrutar de tu relación amorosa , cambiás tu celular por uno más reciente, ya no le digas no al amor a los Capricornio que están solteros recuerda que ya necesita estar más estable en tu vida y tu mejor signo de compatibilidad va ser Leo y Aries , te va buscar un amor del pasado solo trata de ya no volver si ya te la hizo una vez te la volver hacer así a dejar eso atrás , tus mejores días van ser 10, 14 y 22 van ser unos días increíbles de suerte para tu signo y recuerda usar mucho el color amarrillo que eso te va ayudar acrecentar más tu energía positiva en tu vida , tu números de la suerte son 17 y 30 y todas días de abundancia los martes , recuerda que el Capricornio son muy auténticos por eso necesita ser más independiente y ser alguien por sí mismos, trata de no discutir por discutir y tratar de calmar tu carácter aunque el enojo le dura poco pero eres muy ofensivo para decir las verdades así trata de controlarte que no siempre te van a soportar tus desplantes. Este mes de octubre te llega un premio grande en la lotería y juegos de azar.

Acuario. Mes de Octubre van ser treinta un día de estar aprendiendo de mi mismo en todos los sentidos recuerda que estas en una etapa de poder terminar todo lo que comienza en tu vida y empezar a ser más profesional así trata de ordenar tus ideas y empezar a hacer todo lo que tiene en mente que se te va dar sin complicaciones, en este mes te viene una cirugía médica o piensa en hacerte una cirugía plástica tu haz lo que todo te va salir de lo mejor , cambiás tu carro por unos más reciente , tus mejores días del mes van ser 11, 15 y 21 así que no lo dudes en estos días te van a llegar más abundancia en todo lo que realices y trata de usar más el color verde que esto te va ayudar a tener más fuerza en todo y sobre todo cortarte las envidias que pueden estar a tu alrededor , a los Acuario que están solteros les va venir un amor del signo de capricornio , virgo o escorpión que van ser muy compatible contigo recuerda que tu signo lo domino lo sexual así trata de buscar una pareja que sea igual de apasionado que tu, tus números de la suerte van ser 01 y 15 ,sales de viaje por cuestiones de trabajo o negocios, recuerda que tu signo es muy realista y siempre vas a creer solo en lo que puede ver y comprobar y siempre será lo más importante en tu vida las situaciones materiales y base económica, pero no puede olvidar tu parte espiritual de ser humano por trata de siempre tener esas comunicación con tu Ángel de la guardia.

Piscis. Octubre mes de entrega total a tu vida profesional y laboral recuerda que tu signo siempre alcanza el éxito en todos los sentidos pero también te tiene que cuidar de las envidias o mal de ojo que estén cerca de ti por eso te recomiendo usar mucho perfume o algo de plata para cortar ese corriente negativa y seguir avanzando , va ser un mes de volverse enamorar en tu vida te va llegar alguien el signo de Aries , virgo o libra que va ser muy compatible contigo y te llenara de mucha felicidad pero solo trata de no ser tan celoso y llevar una relación de convivencia, en este mes de octubre recibe una gratificación económica en tu trabajo que eso te ayudar a empezar ahorrar para un futuro mejor , sabrás de un embarazo familiar que te dar mucha felicidad , recibe una invitación para salir de viaje con tu pareja y familia , ya no peles tanto en tu trabajo recuerda que no siempre se tiene la razón en tu vida así trata de siempre estar dispuesto a negociar cualquier situación laboral , te cambiás de casa por una más cómoda , si eres piscis mujer te recomiendo que vayas con el médico para hacerte un chequeo de las hormonas para después no tengas problemas y si eres piscis varón checarte muy bien toda la situación de enfermedad sexual , tus mejores días son 08 ,16 y 23 y te llegara la felicidad en tu vida tu números de la suerte para todo el mes de octubre es 04 y 18 tu color el blanco ,recuerda que eres un signo de agua y eso significa que su motivación van ser cambiantes e intelectuales en tu vida por eso necesita divertirse con su pareja de la mejor manera y entenderse mediante las palabras y hacer realidad los conceptos de trabajo.