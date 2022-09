TikToker sale de su casa con un gallo envuelto tras sismo en la CDMX y VIDEO arrasa las redes

El sismo que se pudo percibir durante la madrugada de este jueves 22 de septiembre en la Ciudad de México, y que fue una réplica de aquel de magnitud 7.7 que tuvo como epicentro Coalcomán, Michoacán, dejó de nueva cuenta escenas para la historia.

Además de los rostros de preocupación e incredulidad que se convirtieron en la constante entre la población capitalina, también algunos usuarios de las redes sociales aprovecharon para captar ciertos momentos divertidos o inusuales y los compartieron en diversas plataformas de internet.

Así ocurrió con el usuario de TikTok Luis Ángel (@luisitopapii) quien fue captado esta madrugada por un familiar mientras salía de su casa para resguardarse a media calle de los riesgos que podría implicar el sismo que sacudió de nueva cuenta la CDMX a la 1:16 de la mañana de este jueves.

Joven pasa el temblor abrazado a su gallo y video se viraliza

Quizá la grabación no hubiera resultado más trascendente de no ser porque en el video se observa a Luis Ángel salir a la calle mientras lleva entre sus brazos a un gallo, al cual protege con una manta del frío de la madrugada.

El usuario fue grabado mientras se resguardaba del sismo de esta madrugada. FOTO: Especial

Si bien es bastante común ver a las personas desalojar sus viviendas acompañados de sus gatos o perros, esta parece ser la primera ocasión en la que se observa a alguien ponerse a salvo junto a su gallo, al cual protege como su mascota.

Una vez pasado el susto, el TikToker compartió el video en esta red social sin temor a ser juzgado por haber salido a la calle con su gallo blanco envuelto en una cobija. En el clip se escuchó a una voz femenina decirle:

El TikToker salió a la calle con su gallo envuelto en una manta. FOTO: Especial

“Luis, Luis, está temblando”, a lo que el joven respondió: “¿Temblando? A mi nada más me mueve el piso mi ruca”. Una vez que fue publicado en TikTok la grabación ha sido un éxito. En solo unas horas ya ha sido vista por más de 2.3 millones de usuarios, cuenta con más de 347 mil "Me Gusta", así como mil 770 comentarios.

“JAJAJAJAJAJA uno como querías pero la criatura”; “Y a mí no me despertaron y al gallo hasta con cobija lo sacaron”; “Paren todo…. ¡El gallo we! jajajaja amé kikirikiiii” y “El gallo: ah con que así se siente que despierten temprano”, fueron solo algunos de los mensajes que los usuarios dejaron en el clip.

El video se volvió un éxito en TikTok a solo unas horas de haber sido compartido. FOTO: Especial

