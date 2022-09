"No estoy desquiciado", asegura el hombre que se defendió con un "hacha" en un restaurante

Recientemente un hombre de Nueva York se volvió viral por protagonizar una pelea dentro de un restaurante de comida rápida y sacar un hacha para “defenderse”. Recientemente fue entrevistado por medios locales y aseguró que sólo hizo lo que cualquiera haría en su situación. Se trata de Michael Palacios, un mensajero de 31 años de edad, de Manhattan.

Palacios sostuvo que el evento con el arma blanca sólo fue para tratar de asustar a quienes lo agredieron. "No estoy desquiciado", dijo el hombre, que fue puesto en libertad sin fianza en virtud de las controvertidas leyes que recientemente se reformaron. "No soy un psicótico. Sólo hice lo que haría cualquiera cuando le golpean. ¿Qué harías tú? ¿Sacar el teléfono y llamar al 911?”, contó el sujeto al diario estadounidense The New York Post.

"No creo que porque esté enfadado vaya a hacer daño a otras personas. ... La gente dice: 'Oh, estos tipos tienen suerte'. No tiene nada que ver con la suerte. No los descuarticé porque no quise hacerlo. Todo el mundo habla de que debería estar en la cárcel. Estuve mis 18 horas. ¿Qué más quieres? ¿Por qué tengo que estar en la cárcel?”, aseguró. Como era de esperarse, rápidamente causó polémica en las redes sociales.

La trifulca rápidamente se volvió viral

Las imágenes del ataque dentro del restaurante de comida rápida poco antes de las 2:30 de la madrugada del viernes muestran a Palacios intentando hablar con una mujer en el restaurante. Un conductor de Uber Eats que grabó el incidente con su teléfono móvil dijo que Palacios se enfadó cuando la mujer le "rechazó".

Pero Palacios dijo que no fue así, afirmando que el incidente violento se derivó de una discusión con un cliente después de que un guardia de seguridad del restaurante se negara a dejarle usar el baño.

Aseguró que había sido un día difícil para él. Foto: Especial.

Sin embargo, tres clientes se abalanzaron sobre él y le propinaron puñetazos, a pesar de que parecía mantener la calma, entonces Palacios sacó el hacha y destrozó el restaurante. Dijo que ya estaba irritado después de haber perdido su trabajo en una cervecería local más temprano en el día "por llegar tarde", y lo calificó como "un día duro en general".

Cuando se le preguntó por qué llevaba el hacha escondida en su mochila, Palacios dijo que le gusta acampar pero que aprendió a llevarla después de ser atacado en el pasado. "Me asaltaron una vez en Chicago y me dije que no iba a permitir que eso volviera a suceder", detalló.

Palacios abandonó el restaurante en bicicleta tras el incidente del viernes por la mañana, pero fue detenido por la policía en la calle Ludlow. Fue acusado de daños y posesión de armas y puesto en libertad sin fianza, según la fiscalía de Manhattan.

