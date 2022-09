TikToker encuentra miles de pesos en una chamarra y los devuelve; su VIDEO arrasa en redes

Un TikToker se volvió viral en internet luego de compartir un video en donde contó cómo encontró un fajo de billetes en uno de los bolsillos de una chamarra que acababa de comprar, dinero que terminó devolviendo al dueño.

Se trata de Mau un usuario de TikTok identificado como @mauricio5025, quien decidió publicar su anécdota en la popular red social; luego que de manera inesperada encontró docenas de billetes de 500 y mil pesos en una bolsa que tenía escondida la chamarra.

De acuerdo con la grabación, Mau se disponía a lavar la chamarra Calvin Klein de segunda mano que había adquirido en un tianguis, por lo que comenzó a revisar las bolsas y descubrió, además de algunas monedas, diversos billetes que sumaban miles de pesos.

TikToker regresó el dinero y su historia se viraliza en redes

En el clip viral Mau contó cómo al revisar todas las bolsas y bolsillos de la chamarra encontró primero trece pesos en monedas, lo cual vio como un "descuento" luego de haber pagado 50 pesos por ella. Enseguida, el joven se percató que la chamarra tenía una bolsa oculta en el forro interior, la cual "no se ve, ni se siente", aseguró en el video.

El usuario mostró la chamarra que acababa de comprar por 50 pesos. FOTO: Especial

"Abro esta bolsa, y vean", mencionó al tiempo que comenzó a sacar billetes de 500 pesos: "Estos son los ahorros de una persona porque... es mucho dinero, es mucho dinero", contó mientras continuaba sacando más y más billetes: "Estos son los ahorros de la persona que me lo vendió", declaró en el clip.

En una bolsa oculta estaban guardados muchos billetes. FOTO: Especial

Enseguida el TikToker aseguró que tenía muy claro lo que ahora tendría que hacer: devolvería ese dinero a su dueño original. Si bien Mau reconoció que encontrar tanto dinero en la prenda lo "sacó mucho de onda", finalmente recomendó a los internautas que revisen siempre los productos que venden antes de entregar la mercancía.

El TikToker aseguró que podrían ser los ahorros del dueño original de la prenda. FOTO: Especial

El video de TikTok se viralizó en poco tiempo y ya cuenta con más de un millón 100 mil reproducciones; además de 92 mil likes y casi 3 mil comentarios, entre los que destacaban los de aquellos que le recomendaron no devolver la chamarra ya que los vendedores suelen vender prendas de terceros.

El joven quiso poner el ejemplo al regresar el dinero. FOTO: Especial

En un segundo video Mau relató que fue a devolver los billetes a la señora que se lo vendió quien al principio no reconoció el dinero. No obstante le comentó que su esposo acaba de fallecer y estaba buscando dinero "para poder sobrellevarla" debido a que la dejó con dos niños: "Me siento muy orgulloso, porque quieran o no, la acción que yo hice, hasta cierto punto, ayudé a una persona", expresa. "Realmente, sé que lo que hice fue lo mejor", comentó el TikToker.

