Video: Cachiporristas salvadoreñas bailan al ritmo de Rosalía y se vuelven virales

La fiebre Motomami no deja de causar sensación y si las canciones pertenecientes al último álbum de Rosalía ya eran un éxito, con el paso de los meses este estilo ha llegado tanto a la moda, como al baile; sin embargo, en este último aspecto las tendencias ya no sólo van de una coreografía orquestada por la propia española, sino que poco a poco llegan a otras culturas e incluso a espectáculos, como este que recientemente se volvió viral en redes sociales.

Y es que un grupo de mujeres cachiporristas ofreció en espectáculo en El Salvador mientras un desfile se mantenía en marcha y cientos de personas las observaban desfilar por las calles, pues las bailarinas sacaron sus mejores pasos al ritmo de "Despechá", un momento que acaparó toda la atención de los internautas y de los fanáticos de la cantante. Algo que no pasó desapercibido para nadie es que además de su contoneo de caderas, todas las miembros ibas caracterizadas como Rosalía.

El hecho ha acaparado tanto la atención que las jóvenes ya fueron bautizadas como "Las motomamis de Izalco", un municipio del departamento de Sonsonate, El Salvador. En las grabaciones virales se observa al grupo de jovencitas ofrecer el espectáculo mientras que la banda en vivo recupera el ritmo y sonidos de la canción. Por su parte, las entusiastas cachiporristas mantienen los rostros sonrientes, mueven las caderas y hombros, a la vez que marcan el ritmo con sus bastones.

De acuerdo con reportes locales, las mujeres pertenecen al Complejo Educativo Pedro F Cantor, una institución educativa de Izalco, cerraron las calles para que los habitantes del lugar disfrutaran de un espectáculo que, por lo peculiar que resultó, terminó por volverse viral en gran parte del continente. Por supuesto, los comentarios de todo tipo no se han hecho esperar y entre ellos destaca el reconocimiento hacia las bastoneras.

"Este video es una joya", "con el swim y el flow que yo hubiera hecho eso", "que Rosalía se las lleve a un concierto", "yo siendo de la banda estaría tocando la trompeta perrando en el suelo" y "me encanta la sincronización, la música, todo", son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.

Aunque los fanáticos de Rosalía han etiquetado a la cantante en repetidas ocasiones, la famosa de 29 años no ha contestado ni reaccionado al video viral como ha ocurrido en otras ocasiones; sin embargo, los usuarios de redes están más ansiosos que nunca porque vea no sólo la coreografía de las cachiporristas, sino también los icónicos looks que las jóvenes recrearon para la ocasión.

Y es que el look tiene una clara inspiración: el atuendo con el que Rosalía ha conquistado los escenarios de varios países. Pues lucieron minifaldas negras con blusas de manga larga en color azul eléctrico, además de botas altas para recrear todo el estilo de la Motomami mayor.

SIGUE LEYENDO

Escuela rural se vuelve viral en TikTok por efectos de sonido durante "El Grito" de Independencia

Tunden a Yeri Mua por usar tenis de marca sin quitarle las etiquetas: "Es una colección"

Fan de Tigres se vuelve rica tras abrir cuenta de OnlyFans