Tunden a Yeri Mua por usar tenis de marca sin quitarle las etiquetas: "Es una colección"

Yeri Cruz Varela, mejor conocida como Yeri Mua, volvió a ser tendencia en redes sociales tras ser blanco de burlas por haber asegurado en un video que ella suele usar los tenis de marca sin quitarle las etiquetas, lo que le originó duras críticas por parte de los usuarios.

La grabación fue compartida en TikTok por la cuenta @lachismeriadeinfluensers en donde se observa a Yeri Mua entrar en un acalorado debate en el cual aseguró que los tenis se usan "sin quitarles las etiquetas” por ser "de colección", esto luego que le preguntaran acerca del por qué ella suele usarlos así.

“Estos tenis de aquí, que son unos Air Jordan, que por qué los usaba con la etiqueta. Pero las ‘nacarandas’ no sabían que se usan con etiqueta. Así se usa, así te lo venden y es una colección”, se escucha decir a la influencer veracruzana en el video.

Video de Yeri Mua le genera burlas y críticas en TikTok

Posteriormente Yeri Mua aseguró en la grabación que los coleccionistas de tenis no quitan las etiquetas especiales a estos modelos ya que se trata de un accesorio que viene con el calzado: “Y los coleccionistas de tenis no le quitan la etiqueta porque esto no es una etiqueta, esto es un accesorio que traen los tenis”.

Dicho esto, la grabación se viralizó en TikTok debido a la gran polémica que generó entre los internautas, quienes lanzaron burlas y duras críticas hacia la influencer. Hasta el momento el video supera las tres millones de reproducciones, más de 135 mil "Me Gusta" y al menos mil 270 comentarios.

Muchos de los usuarios calificaron de frívolos los comentarios que realizó Yeri Mua en su video y aseguraron que sí se les puede quitar la etiqueta a los tenis. Esta es la segunda ocasión en que la influencer entra en polémica luego que hace unas semanas se viralizara otro video en donde aseguraba que en las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE) la discriminaron “por ser bonita”.

En aquella ocasión la joven veracruzana declaró en un video dirigido a sus seguidores que presuntamente habían editado a propósito su fotografía en la credencial de elector “para que se viera fea”. Sus comentarios también se viralizaron en redes y la polémica se encendió en torno al tema.

Esto no ha impedido que la fama de Yeri Mua siga escalando y ahora puede presumir que este 2022 ha sido un año de mucho trabajo y una gran proyección de su imagen, ya que gracias a su exposición en redes incluso fue nombrada reina del carnaval de Veracruz.

