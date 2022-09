Papá exhibe a su hijo en redes por embarazar a niña; indigna “humillación”

Un bloguero conocido como “El Chinaloense” identificado como Mario Zapata exhibió en las redes sociales a su hijo de 15 años tras enterarse que espera un bebé con su novia un año menor que él. El momento quedó grabado en video luego de que el adolescente le confesara el caso a sus padres.

Sin embargo, los usuarios en TikTok donde se compartió el clip que puede verse dando clic aquí, rechazaron la acción que tuvo El Chinaloense al asegurar que humilló públicamente a su hijo, es lo que recriminan en la mayoría de los más de 80 mil comentarios que ha dejado el polémico clip.

El video que al momento contabiliza casi 29 millones de reproducciones inicia con el padre del menor cuestionándolo sobre qué hará con su vida ya que nacerá su propio hijo, al tiempo que muestra la prueba de embarazo que se hizo la niña y novia del vástago del bloggero.

"¿Qué vas a hacer ahora, te dimos la confianza, tu mamá y yo, cuántas veces platicamos contigo, siempre dándote consejos, y ve con lo que nos sales?", dice El Chinaloense.

El furioso padre reclama a su hijo que él trabaja mucho para darle lo mejor para que se superara y fuera un hombre de bien; sin embargo, ahora, el menor de edad, dijo, tendrá que ir a trabajar “levantando cemento” porque no puede mantener a su novia y al nuevo bebé que vienen en camino.

"Ya son tres bocas más hijo, tienes que entenderme tú a mí. Te arruinaste la vida y ni modo", sentencia Mario Zapata.

“Yo la cara no la voy a ir a dar por ti”: dijo el enojado papá

Asimismo, El Chinaloense regañó a su hijo en el video y le aseguró que él no iría a casa de los papás de la niña a dar la cara por él: "Pues tú vas a ir y vas a hablar con ellos (los papás de la niña), porque yo la cara no la voy a ir a dar por ti. Así como te crees hombrecito, así tienes que ir tu a dar la cara a los papás de la niña, porque yo no voy a ir".

"Yo no sé como le vas a hacer, pero tu solito vas a ir a hablar con el papá de la niña. Conmigo no cuentes, te dábamos consejos, ahorita que venga tu mamá a ver como va a reaccionar, no saben ni en la que te metiste", señaló el papá.

Sin embargo, en un segundo video, El Chinaloense ofreció disculpas públicas a su hijo por haberlo exhibido en las redes sociales. En el mismo clip, el bloguero dio a conocer que los papás de la niña tras enterarse que su hija estaba embarazada, rechazaron apoyarla y la enviaron a vivir con su hijo.

