Mujer compra sin pagar porque Dios se lo pidió y se justifica con versículo: “Venid, comprad, sin dinero y sin precio”

Una mujer, un cajero de una tienda de alimentos y un versículo de la Biblia de Isaías 55:1 protagonizaron un video viral debido a que la clienta quería llevarse varios productos que adquirió pero sin pagarlos, ya que aseguró que “Dios le dijo que así lo hiciera”; sin embargo, se topó con el enfado del trabajador del establecimiento.

El hecho sucedió en Colombia cuyo video fue publicado en TikTok. La mujer, quien no tenía dinero para pagar los productos que intentaba llevarse, comenzó a discutir con el encargado de la tienda, quien le dijo que al no tener dinero, no podía dejarle llevar los alimentos.

-“¿No tienes dinero con qué pagar?”

Ella responde: -“No, yo no tengo con qué pagarte”.

-“Entonces, yo no puedo darte la compra”

-“Tú me la tienes que dar”.

Inmediatamente después de llevar a la caja y empezar a discutir, a la mujer se le escucha decir: “Yo estaba orando y Dios me dijo ve al granero y allá coge las cosas que necesitas, porque yo te las voy a dar”.

“¿Usted me viene a decir a mí que Dios le dijo que viniera a comprar su comida gratis?”, cuestionó el cajero que de pronto comenzó a quitar la bolsa en la que estaba empacando los alimentos de la mujer declarada como religiosa, que pide al encargado que vuelva a poner los objetos en la mesa.

-“Yo en mi casa tengo a mis hijos que no han comido desde ayer. No tengo un solo centavo. Yo estaba orando y Dios me dijo ve allá”, dice la mujer.

-“¿Yo qué tengo que ver con eso?”, respondió el hombre.

Cita versículo de Isaías 55:1

En ese momento, la mujer trató de convencer al cajero al citar un versículo del pasaje de Isaías 55:1 que dicta: “Venid, comprad, sin dinero y sin precio”; no obstante, de poco le sirvió para que el trabajador de la tienda accediera a la petición de aquella mujer.

Ante el fracaso, los demás clientes piden a la mujer que pague sus productos pues solo así puede adquirirlos como “todos”; mientras el cajero le decía que consiguiera un empleo para tener dinero, pero la mujer indicó que estaba sola con sus hijos y no tenía con quién dejarlos.

Al final del clip se ve a una mujer que paga los productos de la autollamada religiosa, a lo que la protagonista del video le agradece al asegurar que “El Señor es poderoso”. Aquí puedes ver el video completo en TikTok.

