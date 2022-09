Devastada mamá revela cómo murió su hijo frente a sus amigos al hacer un reto de TikTok

Leon Brown tenía solo 14 años cuando lo encontraron sin vida dentro de la habitación de su hogar en Cumbernauld, Escocia, luego de haber participado en un desafío mortal que implicaba asfixia, el cual circula en la red social de TikTok. Su devastada madre, Lauryn Keating dijo una advertencia a otros padres de familia.

Uno de los amigos de Leon reveló que éste intentó replicar el juego de asfixia tras verlo en TikTok, por lo cual convocó a varios de sus amigos para que lo vieran a través de Facetime mientras lo hacía, contó Lauryn Keating citada por el rotativo Daily Mail.

La angustiada mamá aseguró que jamás pensó que su propio hijo sufriera lo mismo que el niño Archie Battersbee, cuyo caso conmocionó al Reino Unido, luego de que sufrió muerte cerebral por cuatro meses antes de ser desconectado por su familia, también por hacer el reto viral.

“Había oído hablar de este desafío, por lo que le pasó a Archie. Pero no esperas que tu propio hijo lo haga. Por favor adviértales, estos desafíos en línea no valen sus vidas. No valen 'Me gusta' o lo que sea por lo que lo están haciendo”, dijo Lauryn Keating.