Gato coreano dice "No mam*s" en VIDEO y enloquece internet con sus maullidos

No hay duda que los videos de gatos destacan entre los más populares en internet; su encanto, travesuras y carácter los hace figurar con expresiones o acciones que rápidamente se vuelven virales en las redes sociales. Así ocurrió con un felino coreano que se ha convertido en lo más visto este jueves.

Se trata de la usuaria de TikTok (@hoseobiiiiiii._.0410) de origen coreano y quien tiene un gato como mascota; la joven suele publicar de manera muy frecuente videos de su mascota a la red social y con ello sorprende a los usuarios con las habilidades de su felino.

Sin embargo, nada comparado con lo que los usuarios latinos descubrieron en uno de sus clips más recientes, en donde se escucha al gato maullar mientras le colocan una gotas en sus ojos; pero en el video se aprecia con claridad que dice la popular frase mexicana: "No mam*s", lo que dejó aterrorizados a los TikTokers.

Gato maulla "No mam*s" y usuarios lo nombran el gato mexicano

En cuestión de minutos este video de TikTok, en el cual aparentemente solo se observa a un gato recibir cuidados, triunfó en los países latinos y muy en particular en México, gracias a que los internautas se dieron cuenta que al maullar, el felino parecía decir la frase: "No mam*s".

El video del gato coreano se volvió un éxito en redes. FOTO: Especial

Lo que llevó al clip a convertirse en uno de los más populares al interior de la plataforma. En la grabación la dueña del "michi" le coloca en sus ojos gotas para evitar que el frío le genere lagañas y lo comienza a masajear, momento en el que el minino comenzó a maullar.

En el clip, su dueña le aplica gotas en sus ojos. FOTO: Especial

No obstante, en la grabación se puede escuchar al gato producir un sonido similar a la frase: “Mam*s, no mam*s”, de uso muy común en México y la cual no pasó por alto entre los usuarios, quienes reaccionaron con decenas de comentarios alusivos al felino y sus maullidos únicos.

El minino comenzó a maullar "No mam*s". FOTO: Especial

“Al gato le pusieron la configuración de voz en mexicano”; “Todos los mexicanos entendieron”; “Todos lo escuchamos” y “Lo oímos todos”, han sido solo algunos de los comentarios que los internautas han compartido en la publicación.

Los usuarios latinos lo apodaron "el gato mexicano". FOTO: Especial

Una vez que se dio a conocer el clip original se ha vuelto un éxito en las redes y hasta el momento supera los 5.1 millones de reproducciones y acumula más de 1.1 millones de "me gusta", lo que lo ha convertido en un clip con un toque muy mexicano.

