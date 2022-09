Cafeína: ¿La usamos o nos usa?

No sé a ustedes, pero cuando yo escucho la palabra cafeína, pienso inmediatamente en el café, pero también se refiere al té y a las bebidas carbonatadas. Tan solo en México se consumen 700 tazas de refresco por cada mexicano al año, que representan más del 75% de nuestro consumo al año de cafeína, seguido por el café y por último el té. A comparación, el consumo de refrescos en Brasil representa solo el 50 por ciento.

¿Por qué nos sentimos mejor en la mañana después de una taza de café? La cafeína mejora la perfusión de nuestros tejidos, en otras palabras, la circulación de sangre a todo el cuerpo.

Antes de entrar a la ajetreada vida universitaria, yo no tomaba café en las mañanas. Un día por poco y me quedo dormido manejando hacia la escuela. Desde entonces, me preparo tres tazas, las administro durante todo el día. Jamás le agrego azúcar. ¿Tú cómo te lo preparas? Parecerá poco importante, pero en realidad los hábitos de consumo impactan tu semana entera.

Varios estudios demuestran que el consumo de la cafeína mezclada con glucosa tiene un impacto beneficioso en la atención. ¿Pero esto se causa por el azúcar?¿Debería agregarle más azúcar a mi café? No. En un experimento controlado, se demostró que la glucosa por sí sola entorpece el tiempo de reacción. Y la cafeína por sí sola mejora la memoria funcional, pero ambas substancias no tienen que estar unidas para este beneficio.

Buena noticia y mala noticia. Las bebidas carbonatadas contienen cafeína, y te darán ese empujón de energía tan necesario en las mañanas, pero también contienen enormes cantidades de azúcar, en promedio nueve cucharadas por cada 600 mililitros.

Se preguntarán: ¿Cuál es el problema? Mantenerse despierto y alerta en el día a día es necesario. El problema no es el sentirse bien, sino el malestar si bajas esos altos volúmenes. La cafeína, al igual que cualquier droga castiga al usuario cuando éste la deja de consumir con dolores de cabeza, irritabilidad, somnolencia y arritmia.

Tomando todo esto en cuenta…¿Qué recomiendan los expertos en salud?

La BBC recomienda mantener el consumo total al día de tres tazas máximo. Más que eso hace desaparecer los beneficios.

¿Los jugos de fruta son una mejor opción? No. La mayoría de las presentaciones comerciales tienen más azúcar y calorías que un refresco. A menos que sea casero, el jugo es más dañino.

Alimentos naturales como la miel y la avena producen la misma o incluso más energía que la cafeína, solo que no de inmediato.

En lugar de contrarrestar nuestra falta de sueño, dormir suficientes horas y hacerlo un hábito siempre será más saludable. La cafeína por sí sola es más un beneficio que un inconveniente. Siempre y cuando no se convierta en algo vital para funcionar, estaremos en control.

Nada es gratis. Si quieres adentrarte de lleno debes tomar en cuenta la dependencia, el bajón de cafeína, las calorías y los sacrificios. Teniendo todo eso en mente, un uso regulado te mantendrá alerta y sano. ¿Y tú, la usas o te usa?

Sigue Leyendo:

Ola de calor en Europa: España cae en llamas tras el cambio climático

Inglaterra, uno de los favoritos para la Copa del mundo 2023

jgg