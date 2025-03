Zayn Malik cancela su último concierto en el Palacio de los Deportes por un problema de salud

Zayn Malik anunció en sus redes sociales que no podrá dar el concierto que tenía este viernes 28 de marzo en el Palacio de los Deportes debido a una fuerte enfermedad que le impide cantar de la manera en la que él quisiera, por lo que pidió perdón a sus seguidores.

Por lo que Ocesa tuvo que lanzar un comunicado en el que menciona que Zayn no podrá dar el concierto de esta noche, pues no se siente en las óptimas condiciones para cantar y brindar el espectáculo que sus fans merecen publicando un sincero mensaje en su cuenta de instagram.

“Estoy desconsolado al decir que no podré presentarme esta noche en Ciudad de México. He estado muy enfermo desde esta mañana y, a pesar de intentar todo para seguir adelante, mi cuerpo simplemente no lo permite. Lamento mucho decepcionarlos. El amor y la energía que siempre recibo de mis fans significan el mundo para mí, y me duele profundamente perderme este momento con ustedes. Gracias por su comprensión, y por favor sepan que les estoy enviando todo mi amor a cada uno de ustedes. x”, dijo Zayn Malik en su cuenta de IG