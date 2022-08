Serena Williams prepara su retiro del Tenis: “Estoy lista para lo que sigue”

La mañana de este martes 9 de agosto, Serena Williams confirmó que se retirará del Tenis luego de participar en el Abierto de Estados Unidos debido a que tiene proyectos personales y familiares en los que prefiere enfocarse por lo que la noticia ha causado una gran conmoción entre los entusiastas del “deporte blanco”.

En el interior del texto, la atleta estadounidense de 40 años, señala que la decisión de retirarse del Tenis está enfocada en una cuestión familiar pues quiere complacer a su hija Olympia en su deseo de ser hermana mayor, además, refirió que considera injusto tener que decidir entre su carrera y su familia, pues si fuera hombre las cosas serían diferentes, no obstante, aseguró que está dispuesta a darlo todo por su familia.

“Nunca quise tener que elegir entre el tenis y una familia. No creo que sea justo, Si fuera hombre no estaría escribiendo esto porque estaría jugando y ganando mientras mi esposa hacia el trabajo físico de expandir nuestra familia”, escribió Serena Williams, quien pidió que no se malinterpreten sus palabras pues ama ser mujer y ama tener la posibilidad de dar vida.

Cabe mencionar que Serena Williams recalcó que no quiere utilizar el término “retiro”, sino que prefiere que se utilice la palabra “transición” o “evolución” pues considera que, aunque sabe que tiene que dejar de jugar, no se siente lista para hacerlo y fue tajante al asegurar que “no hay felicidad en este tema para mí”. Por otra parte, la hermana menor de Venus Williams señaló que antes de hacer el texto en cuestión solo había hablado del tema con su terapeuta, por lo que decidió soltar la noticia de golpe a todo el mundo para no suavizar el proceso.

“Sé que no es lo habitual de decir, pero siento mucho dolor. Es lo más difícil que jamás podría imaginar. Lo odio, odio tener que estar en esta encrucijada. Sigo diciéndome a mí misma ‘desearía que pudiera ser fácil para mí’, pero no lo es. Estoy desgarrada: no quiero que termine, pero al mismo tiempo estoy lista para lo que sigue”, escribió Serena Williams.

En otra parte de su extenso texto, Serena Williams hizo un recorrido por sus más grandes logros dentro del Tenis, los cuales incluyen 23 títulos de Grand Slam, cuatro medallas de Oro en Juegos Olímpicos y un sinfín de títulos en torneos de diferentes categorías y más allá de sus preseas y trofeos quiso destacar que ha sido punta de lanza para el desarrollo de las mujeres dentro del deporte en general.

“Me gustaría pensar que, gracias a mí, las mujeres atletas pueden ser ellas mismas, que pueden lidiar con las agresiones y levantar los puños. Que pueden usar y decir lo que quieran, patear traseros y estar orgullosas de todos sus logros”, sentenció.

Para finalizar, Serena Williams, señaló que se alejará de las canchas luego de su participación en el Abierto de Estados Unidos, el cual se llevará a cabo entre el 29 de agosto y el 11 de septiembre, cabe mencionar que la tenista señaló que existe la posibilidad de que no se retire con un título, pero aseguró que dará lo mejor de sí misma para intentar que su “evolución” sea triunfal.

Actualmente, Serena Williams está disputando el Abierto de Toronto, el cual, le servirá como preparación para llegar en forma al Abierto de Estados Unidos, el cual se realiza en Nueva York. El próximo compromiso de Serena está programado para el miércoles 10 de agosto y se mantiene en espera de conocer a su rival.

