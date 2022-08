"Chicharito" rompe el silencio sobre la polémica por la bandera de México: "Hay gente que les gusta aprovecharse"

Javier "Chicharito" Hernández salió al paso de las críticas que ha recibido durante toda esta semana debido a un video en el que presuntamente se le ve tirando al piso la bandera de México luego de negarse a firmarla, la grabación fue compartida a principios de semana en redes sociales y se convirtió en una gran polémica que llevó a los usuarios a criticar con dureza la actitud del jugador del LA Galaxy.

El delantero mexicano decidió compartir en su cuenta de Instagram un video en donde explicó lo que ocurrió aquella noche: "Lo vi (el video) y lo estuve platicando con toda mi familia y mi gente, y obviamente haber decidido firmar la bandera y después de eso de verdad que yo no sabía que la tenía agarrada, según la tenía agarrada la persona que me la entregó. Entonces no es que la tire, solo la quería mover para irme y seguir firmando más cosas", se le escucha decir al futbolista al inicio del clip.

"Chicharito" aseguró que en aquel momento se encontraba embargado por las emociones del encuentro que acababa de disputar: "Desafortunadamente la bandera se cayó al piso, ni cuenta me di, y estaba ahí con todas las emociones y todas las sensaciones después de ese partido que no nos había ido muy bien y como todos nosotros sabemos esto es parte del trabajo, de la profesión ala que yo me dedico, y obviamente siempre voy a tratar de darlo todo por la gente", explicó.

Hay gente que les gusta aprovecharse: "Chicharito"

El jugador del LA Galaxy destacó que para él siempre son importantes sus seguidores, por lo que trata siempre de estar bien para ellos: "Hay veces que las emociones me ganan y hay veces que no puedo estar al cien y siempre trato de estar de la mejor manera posible y la gente que de verdad me conoce y sabe que siempre trato de estar bien, de agradecerles, si quieren una foto dárselas, de un autógrafo también, decir unas palabras, platicar también", destacó.

Sin embargo, Hernández también se refirió a las duras críticas que recibió por el video: "Pero hay gente, sabemos cómo es este negocio, sabemos como es todo esto que les gusta aprovecharse de otras cosas, y no me conocen y quieren juzgarme por un video o por una situación y obviamente saben el amor que tengo por mi país. Y quería empezar con eso," indicó el futbolista.

"Chicharito" también aprovechó el video para referirse a otro video el cual también generó gran polémica esta semana; se trata de la grabación en la que se ve al delantero negarle un autógrafo a un niño y enseguida pasar de largo:

"Y luego ya después, el video de cuando estoy saliendo del partido de Dallas, me niego a darle una foto o un autógrafo al niño, sabemos que es muy desafortunado eso, yo le pido perdón a él y a su familia, estoy hablando con la gente del Galaxy para ver si podemos contactarlo para darle una foto, saludarlo, hasta regalarle una camiseta", explicó Hernández. Para ver el clip de Instagram da click en este enlace.

SIGUE LEYENDO:

Chicharito tira bandera de México y rechaza firmarla; lo tunden en redes | VIDEO

Chicharito "recapacita" y regala autógrafos a fans de Chivas; internautas lo tachan de "hipócrita"

"Chicharito" Hernández rechaza foto y autógrafo a niño; lo tunden en redes | VIDEO