"Tú me prometiste amor": expareja se presenta en plena boda y novia abandona a su prometido

Una historia de amor que casi podría pasar como de telenovela se difundió en redes sociales y de inmediato se viralizó en la web, pues mediante varios videos, se muestra el trágico momento en el que una mujer abandona a su prometido en plena iglesia luego de que su expareja interrumpiera la boda.

Fue el usuario May May Patumay, quien mediante la plataforma de videos de TikTok compartió dos clips en los que se muestra el momento exacto en el que un joven que porta playera en color azul, irrumpe en plena ceremonia religiosa para impedir que se llevara a cabo la boda.

El supuesto exnovio le repite en varias ocasiones que “ella le prometió amor” y que ahora “se entera de esto”.

“¿Tú sabes que yo te amo verdad? mi papá no te quiere”, dice llorando, la joven que porta un vestido de novia, mientras el sujeto se le arrodilla para suplicarle que no se case.

En tanto, al fondo de la grabación se observa al padre de la chica y a su prometido, quien le cuestiona qué está ocurriendo y repite en varias ocasiones que él “es el novio verdadero”.

Instantes después, visiblemente alterada, la novia tira el ramo que llevaba en sus manos y asegura que no se va a casar, por lo que huye del lugar.

La novia asegura que no se va a casar | Captura de video

¿Se casará?

En una segunda grabación, la novia insiste en que no ama a su prometido y aunque intenta explicarle all hombre de smoking negro, él no le permite el paso para que continúen su casamiento, mientras que algunas personas que estaban presentes se llevan al intruso, quien ya había detenido la boda.

Finalmente, la novia corre hacia una avenida y le pide al hombre con el que se casaría que la deje, en ese momento él la suelta del brazo y le dice que jamás se lo iba a perdonar. Instantes después ella aborda un taxi y emprende la fuga.

Momento en que la novia huye | Captura de video

Desconsolado, el novio regresa al atrio y comunica que su prometida “no se quiere casar”.

Rápidamente, la serie de videos se viralizaron en la plataforma y hasta el momento suman más de un millón de reproducciones así como una ola de comentarios.

Algunos cibernautas brindaron apoyo al hombre, pues le aseguraron que fue mejor que la mujer lo abandonara en ese momento y no después fuera engañado.