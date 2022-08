Maribel Domínguez reaparece tras escándalo en la selección mexicana femenil sub-20: “Estoy tranquila”

Maribel Domínguez, ex seleccionadora nacional de futbol de la categoría sub-20 reapareció a poco más de un mes de haber sido destituida de su cargo por “falta de liderazgo y conductoras inapropiadas”, según informó la Federación Mexicana de Futbol en su momento y la emblemática rompe redes también conocida como “Marigol” aseguró que quiere limpiar su nombre pues tiene la intención de continuar su camino como estratega de futbol.

La histórica jugadora mexicana ofreció una entrevista para un conocido medio de circulación nacional en la que lo primero que hizo fue negar categóricamente haber maltratado u cometido algún otro acto de índole sexual en contra de sus jugadoras por lo que aseguró que se siente tranquila sobre ese tema, en el cual, no se presentaron pruebas contundentes que la incriminen, “yo estoy tranquila y estoy clara con eso porque jamás pasó ese tipo de cosas”, señaló.

En otro momento de la entrevista, Maribel Domínguez señaló que toda esta situación la tiene completamente destrozada pues considera que no es justo que manchen su trayectoria de esa forma, además, mencionó que le parecen ridículas dichas acusaciones pues no echaría a perder su carrera ni un proceso mundialista por cometer los actos que se le señalan.

Cabe mencionar que, “Marigol” señaló que de su parte no hubo ningún tipo de acercamiento o preferencia por alguna jugadora en específico, pero reconoció que sí la hubo de Roberto Melville, quien era el preparador físico, no obstante, comenta que en cuanto detectó dicha situación siguió el protocolo establecido para este tipo de situaciones, posteriormente, señaló que la situación escaló y se inició una investigación de la que no fue notificada ni tomada en cuenta para ser entrevistada, por lo que solo se le notificó su destitución.

Maribel Domínguez lamentó que la Federación Mexicana de Futbol no le diera la oportunidad de defenderse y dijo sentirse triste por no haber contado con el respaldo de ningún alto mando de la Selección Nacional, además, refirió que lo único que quiere es limpiar su nombre pues pese a que el caso no escaló a otras instancias sigue sintiéndose señalada, además, mencionó que también quiere quitar la mancha que quedó en el futbol femenil mexicano.

“Me siento triste por todo lo que refleja. Me siento mal por eso, porque de alguna u otra manera me quedé sola, Me quedé sin el apoyo. Nadie tuvo esa apertura. Nadie me dio su ayuda, ese respaldo. Estoy aquí para limpiar mi nombre, porque realmente no me merezco esto y no se merece el futbol femenil esto”, señaló “Marigol”.

Para finalizar, Maribel Domínguez comentó que este escándalo, además de manchar su reputación, le causó diferentes afectaciones a su familia y evidentemente laborales, sin embargo, señaló que no está dispuesta a alejarse del futbol pues le ha costado mucho llegar a donde está, por lo que adelantó que buscará darle continuidad a su carrera como estratega y reiteró que siempre se ha dirigido con honradez y rectitud pues son los valores que siempre la han caracterizado.

“Yo quiero que quede claro que estoy limpia en eso y seguir trabajando, buscar una oportunidad de seguir dirigiendo, lo voy a hacer”, finalizó la ex seleccionadora nacional.

