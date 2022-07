Mente Mujer: Ana Galindo, la primera entrenadora en dirigir a la Sub 17

El poder de las mujeres en el futbol mexicano crece cada día más, y un ejemplo son las selecciones femeniles, que desde que ellas se hicieron cargo por completo, han entregado resultados positivos. Entre las tres estrategas mayores sobresale el nombre de Ana Galindo, la directora técnica de la Sub 17.

La joven entrenadora se convirtió en noticia hace unos días, cuando por azares del destino, le tocó convertirse en la primera mujer en dirigir desde el banquillo a un representativo varonil tricolor, la también Sub 17, en una gira por Japón. El balance fue de una victoria, un empate y una derrota.

37 años de edad tiene la la entrenadora Sub 17 (Foto: Cortesía)



Fuera de los resultados finales, el hecho quedó para la historia, ya que nunca antes se le había dado la entera confianza para estar al frente de un conjunto de hombres, en un medio todavía dominado por ellos fuera de la cancha.

Galindo sabe lo que es empezar desde abajo. Sus inicios como estratega fueron dirigiendo a equipos estudiantiles desde donde comenzó a tener el oficio, hasta que su buena labor la llevó a tomar el timón femenino de una de las instituciones universitarias de mayor prestigio en México.

Su trabajo no pasó desapercibido. Un equipo de la talla del América puso el ojo en ella cuando recién comenzaba la Liga MX Femenil y la incorporó al cuerpo técnico que dirigía Leonardo Cuéllar, quien fue su guía definitivo y la ayudó a abrirse camino. Ambos lograron el primer y único título de las Águilas en el certamen, durante el Torneo Apertura 2018.

Al año siguiente llegó la oportunidad de incorporarse al grupo de selecciones, primero como auxiliar de Luis Ernesto Pérez en la Sub 20, su primer contacto con los varones. Su capacidad de inmediato hizo que diera los pasos precisos: de la Sub 15 femenil ascendió a la Sub 17, a la que recién le dio el pase al Mundial de la especialidad a celebrarse en la India en el próximo otoño.

“Los logros de ahora no son obra de la casualidad. Es el resultado de un trabajo de varios meses, quizá de años, de la confianza que hemos obtenido y de siempre querer luchar por más”, declaró hace poco Galindo, en una muestra de que no conformarse, es una de sus grandes virtudes.

Hoy, Ana continúa dando pasos precisos para ascender dentro de las selecciones nacionales. Su experiencia y liderazgo han quedado en manifiesto, y está dispuesta a seguir rompiendo barreras dentro del futbol.

NÚMEROS

16, años de trayectoria lleva Ana Galindo dentro del futbol.

37, años de edad de la entrenadora Sub 17.

2017, año en que llegó a la Liga MX Femenil.

2, los años en que duró en el Club de Coapa.

2021, año en que fue designada entrenadora de la Selección Sub 17.

DATOS

España, Colombia y Chile serán los rivales de la Selección Sub 17 femenil en el Grupo C del Mundial de la India.

Además de ser auxiliar de Leonardo Cuéllar, Galindo dirigió al América Sub 15.

Ganó la Dallas International Girls Cup con la Selección Mexicana Sub 15 en 2019.

Pese a sus labores con la Sub 17 femenil, sigue apoyando a Pérez en la Sub 20 varonil.

Mónica Vergara, en la selección mayor y Maribel Domínguez en la Sub 20 son las otras mujeres que dirigen en representativos femeniles.

CAR