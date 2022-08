La más suertuda: perdió su anillo de bodas y un caza tesoros lo halló en el fondo del océano

El anillo de bodas de una mujer de Massachusetts, considerado como una reliquia familiar a través de los años, regresó por fin a sus manos después de que su súplica en redes sociales fuera atendida por un hombre con un detector de metales que lo encontró en el fondo del océano.

Francesca Teal, la dueña actual del anillo, dijo a The Boston Globe que jugaba junto a su esposo a lanzar el balón de futbol americano a las orillas de North Beach, en Hampton, Nueva Hampshire, cuando el anillo que alguna vez perteneció a su bisabuela se le salió del dedo y se perdió, habían creído, para siempre.

Al menos por un par de horas no se rendieron y buscaron sin descanso la joya por lugares cercanos a donde practicaban deporte, e incluso dentro del agua, pero no pudieron encontrarlo, de acuerdo con la narración de la mujer de 29 años oriunda de Groveland, en Florida, California.

La última esperanza de Francesca fue anunciarlo por Facebook y obtuvo increíbles resultados. Créditos: Facebook / @francesca.richardson.77

Plan B con esperanzas de hallar su anillo

Ante la desesperación por haberse deshecho de la preciada reliquia, Teal decidió acudir a sus contactos de Facebook donde narró con detalle la situación. A través de un posteo público, la susodicha pidió a quien frecuentara la playa con un detector de metales que estuviera atento.

"Es un anillo doble ya que son dos anillos que fueron soldados. También es una reliquia familiar de mi bisabuela. Solo espero que si alguien lo encuentra, pueda regresar a mí", fue su llamado a través de diversos grupos dedicados turistas, viajeros frecuentes y locatarios de la playa mencionada.

Afortunadamente su mensaje llamó la atención del público, y a través de la misma red social, incluso fuera de la misma, fue compartido miles de veces hasta que llegó a la persona indicada; se trata de un hombre llamado Lou Asci, de 60 años, de Marshfield, quien inmediatamente se puso un traje de buceo, equipó una linterna en su cabeza e ingresó en el mar para comenzar con la búsqueda del anillo con su detector de metales.

Durante dos días de búsqueda no tuvo suerte. "No me agradan los fracasos", dijo Asci al periódico, por lo que decidió regresar un tercer día, con muchas más esperanzas que oportunidades y seguro de que sería el último intento que haría con la intención de brindarle su ayuda al joven matrimonio.

Un hombre dedicado a encontrar objetos perdidos en el mar logró ubicar el anillo en el fondo del océano. Créditos: Facebook / @francesca.richardson.77

El anillo finalmente apareció

Finalmente encontró el anillo bajo el lecho arenoso del océano, tal y como lo narró a los medios locales. Casi de manera inmediata envió a Teal una fotografía con un mensaje escrito: "Por favor indíqueme si éste es el anillo para que finalmente yo pueda retirarme de esta playa".

Asci regresó el anillo a la casa de Teal, donde el esposo de ella, con una rodilla en el piso, lo colocó de nuevo en el dedo de su amada, cerrando así una de las historias con más suerte del mundo, pues el anillo pudo haberse perdido para siempre en la inmensidad del océano.

"He estado abrumada por la amabilidad de los extraños esta última semana", escribió Teal en Facebook y continuó: "Ha sido tan maravilloso testificar la humanidad en esta forma positiva y y me ha colmado de fe a mi persona y los demás".

"Pero sobre todo gracias a Lou Asci y a todos los demás extraños muy amables, generosos e inspiradores que se tomaron el tiempo de sus días para buscarlo (...) Gente ayudando a la gente, siempre extenderé mi mano a los demás en la forma en que me lo han mostrado", fueron algunas de las palabras que publicó a través de sus redes sociales.

*Con información de AP.

