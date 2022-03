"Acompáñame a ver esta triste historia": Joven tira el anillo al mar al pedirle matrimonio a su novia: VIDEO

Un joven ideó la forma más romántica de pedirle matrimonio a su novia a la orilla del mar; sin embargo, algo salió mal y el resultado se volvió viral en TikTok.

"Acompáñame a ver esta triste historia", es el título del video que ya cuenta con más de 4 millones de reproducciones. En las imágenes se puede ver a la pareja de jóvenes a la orilla del mar y al hombre arrodillado.

"Como cuando llega tu día perfecto pero..." dice el texto del video que muestra al joven sacando el anillo de compromiso de su cajita, mientras su pareja espera ansiosa a dar el "sí".

Sin embargo, en un momento el joven se descuida y se le cae el anillo al mar. "¡Nooo!" fue la expresión que dijo el hombre, mientras su novia suelta una risa por lo sucedido.

En los siguientes segundos se puede ver al hombre buscando el anillo entre la arena y el agua mientras los familiares se preguntan qué pasó. "Ay, mijito... que wey estás" se escucha decir a uno de los presentes.

"No están destinados a estar juntos", "No lo sé Rick, el vato lo deja caer claramente se ve la mano", "No hay señal más divina que la que surge así ....de la nada", "La vida a veces da señales de que ahí no es", "yo lo agarro a besos y le digo acepto y me pongo una rama del mar", fueron algunos de los mensajes compartidos en los comentarios.

Se trató de una broma para la novia

Aunque el video original termina con la incertidumbre de si encontró o no el anillo, la segunda parte aclara toda la situación. Resulta que se trató de una broma familiar para la novia.

"Las bromas con final feliz sí existen", dice parte del título de la segunda parte. En las imágenes se puede ver como entra otro hombre a la escena, el cómplice, y le da el anillo al novio.

"Pero resultó que sí fue el día perfecto", dice el video donde se observa al novio arrodillarse de nueva cuenta y proponerle matrimonio a su pareja, quien, tras realizar algunos gestos de felicidad dice que "sí".

MIRA LOS VIDEOS: