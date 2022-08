Horóscopos: VENGANZA cerca de ti que te hará cambiar de EMPLEO este domingo 21 de agosto

Aries (21 marzo-20 abril)

Si estás en etapa de estudios, hoy puedes formar un grupo para aprender mejor las materias, compartir notas entre ustedes y ayudarse en el camino que están recorriendo. Una persona que quiere tomar contacto contigo te hará una buena oferta laboral, es algo importante lo que te podría decir, por lo que es muy bueno que tomes esta oportunidad y no te niegues.

Un nuevo amor podría aparecer en tu vida si estás sin compromiso, no dejes de explorar esta nueva posibilidad de querer a alguien.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Comienza un nuevo día para Tauro y estás en una época especial para el trabajo en equipo y la buena convivencia laboral, lo que te proyectará grandes beneficios en el futuro. Estás dejando de lado muchas cosas buenas de tu vida, solo por el hecho de que quieres acumular riquezas y cosas innecesarias.

No tomes salidas fáciles con respecto al amor, estás dejando que se te escape una muy buena oportunidad de volver a crecer junto a alguien que podría llegar a ser muy importante y un apoyo fundamental dentro de tu vida. No temas a tomar compromisos más fuertes y a estar estable con una sola persona.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Tienes una oportunidad de trabajo esperándote, pero estás dudando en tomarla o incluso de ir a ver de qué se trata por tu trabajo actual, date el tiempo de al menos averiguar más sobre el tema, quizás valga la pena el riesgo. Tienes un día excelente, donde vas a demostrar toda tu valentía y tu fuerza interior, es probable que necesites tomar valor para resolver una situación que a otros ha sobrepasado, pero tú demostrarás lo contrario.

Recibirás elogios de parte de una persona que admiras, será un excelente momento. Una persona muy querida está sintiendo tu ausencia, se trata de alguien de edad madura, por lo que no dejes de darle una visita.

Cáncer (22 junio-22 julio)

El amor está mejor que nunca, si estás en pareja están muy unidos y será una jornada para adoptar compromisos importantes que estaban aplazando por darle prioridad a otros asuntos. Excelente jornada para Cáncer. Estás en un buen momento creativo y puedes aprovechar todos los talentos naturales que tienes en ti, así como también las capacidades que has ido aprendiendo en el tiempo.

Tienes la opción de decidir el tipo de trabajo que quieres realizar, por lo que si estás buscando un lugar para desempeñarte, puedes tomarte el tiempo hoy para buscar con calma y para aplicar a los lugares que estimes conveniente, recibirás una buena respuesta en corto tiempo.

Leo (23 julio-22 agosto)

El amor en la pareja está estable y puede seguir así si ambos recuerdan constantemente la razón por la cual decidieron estar juntos. Un día donde tendrán dificultades que podrían hacer que Leo se sienta un tanto en desequilibrio, todo esto debido a una deuda de dinero que tienen hace algún tiempo, por lo que podrían tener ansiedad sobre cómo pueden pagar lo que deben, busca soluciones factibles a tu problema.

En el trabajo tendrás la oportunidad de brillar, ya que te encomendarán una tarea que solucionarás sin problemas, cosa que a otros no les sucedería, por lo que conseguirás una evaluación positiva y miramientos a un posible ascenso en el futuro.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

La familia se encuentra bien, por lo que es un buen momento de hacer visitas y llamados a quienes quieres, no esperes a que las cosas anden mal para entregar un poco de tiempo a quienes han estado contigo siempre. Tienes una seguridad en este momento sobre un tema que te ha estado provocando confusiones en el pasado, no dejes que se vaya esto, ya que debes tomar un decisión importante y ya la has pensado, no vuelvas a titubear con respecto a este tema.

Dinero extra podría llegar hoy, ya sea como una deuda que se te pagará o un dinero a tu favor por un error bancario, prueba invertir lo ganado en algo que te haga feliz, como arreglar algo de tu casa o un artefacto que estés necesitando.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Para quienes estén esperando oportunidades, podría ser este el día, es probable que quienes buscan trabajo lo encuentren el día de hoy. Si ya estás trabajando, será una jornada muy buena para ti, podrías recibir buenos resultados. Tienes la oportunidad que esperabas para sacar a relucir tu potencial en el trabajo, una tarea importante te será encargada y debes buscar la manera de solucionar este desafío de la mejor manera.

Día especial para darle una visita a tus padres, si es que aún están contigo, estás dejando de lado a tu familia, no dejes que esto suceda, ellos han estado siempre para ti y están comenzando a resentir tu ausencia, podrías incluso recibir un mensaje de su parte reclamando esto.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Tienes un amigo que probablemente necesitará de ti durante la jornada, pero estarás con demasiadas cosas para hacer, dale un poco de tu tiempo para ver qué es lo que le aqueja y has un compromiso para reunirse más adelante. El amor está estable, no provoques discusiones el día de hoy.

El dinero será un tema importante el día de hoy, es probable que necesites hacer una inversión muy grande en un inconveniente que sucederá hoy o que ocurrió hace poco tiempo, no te preocupes porque el dinero volverá a ti en un tiempo muy corto, estás en una buena racha económica y puedes sentirlo.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Una persona muy importante necesita contactarte para ofrecerte algo que te convendrá mucho, acepta su llamado. Necesitas prestar más atención a tu relación de pareja, las cosas podrían estar poniéndose difíciles y no hay claridad de cómo resultarán más adelante.

Sagitario tendrá una jornada difícil en el amor, es probable que hoy estés pasando por un rompimiento o que hoy recibas una mala noticia de parte de la persona que amas, no dejes que esto te derrumbe, tienes muchos aspectos buenos por los que vivir y el amor es solo uno de ellos.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

En el trabajo necesitas aplicarte más, ya que estás corriendo riesgo de ser desvinculado del lugar donde te desempeñas. Si estás recién conociendo a alguien, es probable que esta relación no avance, debido a las diferencias entre ambos. Tienes una habilidad innata para los negocios y hoy lo vas a demostrar firmando un trato muy bueno que te proyectará grandes ganancias, será algo positivo para tu futuro.

Estás en un momento decisivo en tu trabajo, donde debes o prestar más atención a lo que haces o enfrentarte a un posible despido, no dejes que esto ocurra y comienza a tomar acciones sobre tu vida profesional.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Una situación engorrosa podría darse entre tú y tu pareja, es momento de poner las cosas en orden, tener prioridades entre ambos y respetarse mutuamente. Estás llevando demasiado lejos las críticas que le haces a una persona en particular, se trata de alguien que te admira y que cree mucho en tu persona, no dejes que se sienta mal cada vez que tienen una conversación, no se lo merece y por último, podría aburrirse de tu actitud hacia ella.

Una mujer de edad madura necesita verte para pedirte un favor importante, si recibes su llamado el día de hoy, no dilates más la entrega de tu ayuda. Para quienes estén en una relación sólida, es probable que necesites tomar una decisión importante con respecto al futuro que tendrán juntos, procura pensar bien lo que vas a decidir, ya que podrías poner en riesgo la estabilidad de la relación.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Alguien en tu vida puede estar tirando tu ánimo abajo, esto es muy común de encontrar sobre todo cuando tienes la tendencia a no ver las cosas malas o las actitudes negativas de los demás, es probable que no te hayas dado cuenta de esto y que las personas solo lleguen a aprovecharse de ti de alguna forma.

Es de suma importancia que veas a las personas por lo que son y no por la imagen ficticia que te has hecho de ellos, no dejes que esto te haga ser una persona siempre desconfiada, pero sí que vayas con mayor cuidado con quienes te rodeas. No es momento de hacer inversiones fuertes, ni tampoco de apostar tu dinero en algún juego de azar, no estás en el mejor momento laboral para hacer esto.

Frase del día: "Dentro de la dificultad yace la oportunidad" - Albert Einstein