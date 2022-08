Un rodillazo le partió la nariz e intentó continuar el combate: la lesión más escalofriante de la MMA I VIDEO

Hace unos días, usuarios en redes sociales convirtieron en tema de conversación al peleador de artes marciales mixtas, Blake Perry, quien sufrió una fuerte lesión en su nariz durante una pelea contra Marcel McCain de la UFC.

En las distintas plataformas digitales circula la grabación del momento exacto en el que el peleador recibe un fuerte golpe en su nariz que le ocasiona una severa lesión que le impidió continuar con el compromiso.

Resulta que Blake Perry protagonizó una fuerte pelea contra Marcel McCain; sin embargo, en el primer round le dieron un rodillazo en la nariz que le provocó una terrible lesión en la nariz. Las imágenes se volvieron virales de manera inmediata.

Fue durante los primeros minutos del combate cuando Marcel McCain tomó la cabeza de su rival y la estrelló contra su rodilla. El golpe inmediatamente provocó una lesión en la nariz que se robó todos los reflectores.

Al finalizar el primer round, el experto en artes marciales mixtas tenía la nariz completamente torcida; sin embargo, se negó a terminar con el combate hasta que un médico le explicó que no estaba en condiciones de continuar.

Después del bochornoso momento, Blake Perry compartió un mensaje en redes sociales en el que explica los motivos por los que abandonó el combate. Además, agradeció el apoyo que le han brindado durante los momentos de angustia.

“Desafortunadamente el médico no me dejó salir para el segundo asalto de mi pelea de anoche. Gracias a todos los que me han estado revisando. Me estoy recuperando rápido y ya tengo una pelea reservada para el próximo fin de semana”, escribió.