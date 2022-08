Dale Pa' La Mina, la cumbia homenaje a los mineros de carbón de Coahuila

En distintas estaciones de radio en Coahuila suena la cumbia "Dale Pa' La Mina" del Grupo Yahari que hace un homenaje a los mineros de la región carbonífera.

A pesar de la tristeza y la incertidumbre por los 10 trabajadores de la mina "El Pinabete" que se encuentran atrapados desde el pasado 3 de agosto, el tema musical se escucha en las calles y el transporte público del municipio coahuilense.

"Ya no sé si salgo, el miedo hay que borrarlo, los rezos de mi gente, mi única salvación. Con mis hermanos de cuadrilla, le vamos avanzando, el turno va acabando, la raya se logró", interpreta Rubén Blanco, el vocalista de la agrupación.

La canción está disponible en distintas plataformas de música -Spotify, YouTube, Amazon Music y Apple Music- y este sencillo fue lanzado el pasado 11 de julio en que se celebra en México el Día Nacional del Minero.

El video de la canción inicia con la representación del descenso de un trabajador a la mina.

"Y nos vamos a las entrañas de la tierra, a pura sangre sudor y lágrimas. A puro pan y golpe firme me ha tratado la vida, con pala o con pico me vuelvo un gladiador. A las entrañas de la tierra yo me voy adentrando, muy duro voy jalando con alma, corazón. Tengo sangre, lágrimas y sudor para mi gente darle lo mejor", suena a ritmo de cumbia.