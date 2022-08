Disney+ quitó a Netflix de lo más alto del streaming de esta forma que nadie esperaba

No cabe duda de las dos grandes empresas que compiten por el liderazgo en el mundo de los servicios de streaming, son sin duda, Disney + y Netflix, el primero en camino de convertirse en el servicio preponderante, mientras que el segundo lleva años siendo el líder, algo que Blockbuster seguramente no pensó y ahora no existe en comparación con la primera plataforma de servicios de contenido vía digital a nivel mundial.

Netflix prácticamente está disponible en todo el mundo, salvo algunos países como China, Crimea, Corea del Norte o Siria, mientras que su competidor Disney + apenas está en su proceso de lanzamiento más ambicioso a nivel global, en fechas recientes se sumaron 60 países más y el objetivo es equipararse con Netflix en cuanto a suscriptores y servicios en el año 2027.

La situación por ahora nos indica que uno de los grandes ganadores de la proliferación de los servicios de streaming, es sin duda, Disney + que en poco tiempo logró conseguir más de 100 millones de suscriptores, algo que a Netflix le costó consolidar en una década, desde luego que ese crecimiento se dio de la mano con el confinamiento global, mismo que aceleró el lanzamiento no sólo de Disney + sino de otras plataformas como HBO-Max, Amazon Prime Video, y recientemente Paramount o Star Plus, este último se vinculó casi en automático con Disney + generando una plataforma mucho más robusta y competitiva para Netflix.

¿Cómo consiguió Disney + llegará tan pronto a luchar por el liderazgo?

La estrategia de crecimiento para la compañía ha resultado muy costosa y además no ha sido reciente, si bien la plataforma tiene apenas un par de años, los esfuerzos para generar un emporio basado en sus contenidos lleva un poco más de 15 años y más de 100 mil millones de suscriptores.

La estrategia fue similar al camino que lleva una de sus franquicias más poderosas y exitosas en la actualidad, con Marvel Cómics, al fraguar un crecimiento a partir de la adquisición de marcas y contenidos de relevancia mundial y con millones de seguidores en todo el mundo.

Primero en 2004, se llevó a cabo una apuesta arriesgada pero que al día de hoy ha sido muy lucrativa al adquirir en cerca de 7 mil 400 millones de dólares a los estudios Pixar, creadores de películas de corte infantil que son de las más exitosas en la historia del cine, con títulos como Toy Story, Cars, Los Increíbles, entre otros.

Esa operación le abrió la posibilidad a los estudios de permanecer dentro de la industria y a Disney de acrecentar su papel de creador de historias para su público más fiel, el de los niños.

Después, años más adelante vino una jugada maestra, con la adquisición de Marvel por cerca de 4 mil millones de dólares, con varios de sus personajes más icónicos y relevantes en los cómics, como Iron Man, Capitán América, Thor, entre otros, sin embargo, previo a esta compra, Marvel se tuvo que deshacer de varios de sus personajes más importantes, uno de ellos, el más popular e importante, es Spider-Man, quien fue "prestado" a cambio de varios miles de millones a Columbia Pictures, lo que ahora es Sony, quienes encumbraron al personaje mucho antes que las franquicias de héroes de Disney.

El héroe más popular ruco que ser negociado para que Marvel no cayera en la ruina, al igual que otros de sus mejores personajes, como los 4 fantásticos o X-Men, que fueron prestados a 20th. Century Fox, productora que logró también un éxito rotundo en sus primeros años.

Y finalmente, en la segunda década de los 2 mil, Disney adquirió a George Lucas, los derechos de su obra maestra, Star Wars, que le costó a Disney, una suma superior a los 4 mil millones de dólares, pero que en la actualidad le reditúa lo suficiente para no arrepentirse de esa compra.

La apuesta ambiciosa de Disney, rindió frutos al pasar en el 2008 de 15 dólares por acción, justo antes del estreno de Iron-Man, la primera cinta de la fase 1 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) protagonizada por Robert Downey Jr. a la actualidad en que sus acciones superan los 112 dólares, lo que le ha generado un valor en el mercado global de más de 205 mil millones de dólares, casi el doble de su competidor y actual líder del streaming, Netflix, que por su parte ha decaído en la creación de contenidos y sus apuestas de franquicias exitosas no son tan poderosas como las que tiene Disney o HBO.

Y si a eso le agregamos que en los años recientes han llegado a diversos acuerdos para “repatriar” a sus héroes, en el caso de Spider-Man y de recuperar a otros más con la adquisición de Century Fox, para crear Star Plus, el futuro de los estudios está garantizado frente a su rival más aventajado.

Con información de The Guardian

