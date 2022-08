Fernando Alonso ficha por Aston Martin en la F1 para 2023

El piloto español Fernando Alonso, doble campeón del mundo de Fórmula 1, será piloto del equipo Aston Martin a partir de 2023 con un contrato de varios años, anunció este lunes la escudería británica.

En un comunicado, Aston Martin reconoce que la "increíble experiencia de Fernando y su brillante ritmo y habilidad en carrera es una clara declaración de intenciones de una organización que se ha comprometido a desarrollar un equipo ganador de Fórmula 1".

Por su parte, Alonso se mostró muy optimista respecto al futuro: "Este equipo está aplicando claramente la energía y el compromiso para ganar, y por lo tanto es uno de los más interesantes de la Fórmula 1 hoy en día. Conozco a Lawrence -Lawrence Stroll, presidente ejecutivo de Aston Martin- y a Lance Stroll desde hace muchos años y es muy obvio que tienen la ambición y la pasión de triunfar en la Fórmula 1".

"He visto como el equipo ha atraído sistemáticamente a grandes personas con etiqueta ganadora, y soy consciente del enorme compromiso con las nuevas instalaciones y recursos en Silverstone pues nadie en la Fórmula Uno actual está demostrando una mayor visión y un compromiso absoluto con la victoria, y eso hace que sea una oportunidad realmente emocionante para mí", asegura el asturiano.

Fernando Alonso. Foto: Twtter @F1

"Sigo teniendo el hambre y la ambición de luchar por estar al frente, y quiero formar parte de una organización que está comprometida con el aprendizaje, el desarrollo y el éxito, si bien todos somos conscientes de que queda mucho por hacer para llegar y que debemos aplicar todas nuestras energías en el trabajo conjunto para encontrar el rendimiento". explica el doble campeón del mundo.

"La pasión y el deseo de rendir que he presenciado -insiste el piloto- me convencen de mantener mi disfrute y mi compromiso con este deporte. Tengo la intención de volver a ganar en este deporte y, por lo tanto, tengo que aprovechar las oportunidades que me parezcan adecuadas".

El presidente ejecutivo de Aston Martin, Lawrence Stroll, reconoce en ese comunicado que conoce a Fernando Alonso y lo admira "desde hace muchos años y siempre he tenido claro que es un ganador comprometido como yo".

"Me he propuesto reunir a las mejores personas y desarrollar los recursos y la organización adecuados para tener éxito en este deporte tan competitivo, y esos planes están tomando forma ahora en Silverstone, por eso parecía natural invitar a Fernando a formar parte del desarrollo de un equipo ganador, y en nuestras recientes conversaciones establecimos rápidamente que tenemos las mismas ambiciones y valores, y fue lógico y fácil confirmar nuestro deseo de trabajar junto", afirmó Stroll.

Alpine le desea “lo mejor” a Fernando Alonso tras su fichaje por Aston Martin

Luego de que Alonso cambiará Alpine por Aston Martin tras firmar un contrato multianual que entrará en vigor en 2023 y su actual escudería compartió un mensaje en sus redes sociales en la que le deseó “lo mejor para su futuro” al piloto bicampeón del mundo de Fórmula 1.

"Le deseamos lo mejor a Fernando para su futuro en Fórmula 1. Fernando siempre ha sido y siempre será parte de la familia Renault y de Alpine. Estamos muy orgullosos y nos sentimos unos privilegiados por haber compartido tantos momentos juntos en pista", escribió Alpine.

Alonso cerrará así su tercera etapa en el conjunto francés -ex Renault y ahora Alpine- con la que ganó los títulos en 2005 y 2006, corrió en 2008 y 2009 y a la que regresó en 2021 para su vuelta a la F1 tras dos temporadas ausente de la competición.

SIGUE LEYENDO

Sebastian Vettel anuncia su retiro de la F1 para al final de la temporada 2022

Con información de EFE