Frase Mexicana: "No dar el brazo a torcer", descubre su significado y origen

Existen frases mexicanas que se han vuelto populares por ser utilizadas en el habla coloquial desde hace muchos años, pero de las cuales se desconoce su significado y origen, aunque en algún momento las hemos repetido o escuchado como "no dar el brazo a torcer".

El español es la lengua común para gran parte de Latinoamérica. México ha sido escenario de un proceso de intercambios culturales a lo largo de su historia, lo que ha creado una gran variedad de expresiones. Muchos de los refranes que actualmente usamos han viajado con las personas y así se han dado nuevas maneras de comunicarnos.

¿Cuál es el origen de la expresión popular?

El origen de la expresión "no dar el brazo a torcer" tiene que ver con la popular competencia conocida como vencidas, pulsos, o fuercitas (en México). En esta, dos contrincantes se colocan frente al frente, se toman de una mano, apoyando únicamente el codo sobre la superficie, que no se podrá mover o levantar, y se hace fuerza para conseguir vencer al oponente.

Esta lucha de brazos es una modalidad muy antigua, pues se tienen datos de que se retrató en una pintura de alrededor del año 2000 a.C. Pasado el tiempo, la competencia se convirtió en un deporte de taberna. Aunque no se tiene la fecha exacta en que la frase comenzó a utilizarse.

La frase tiene que ver con el juego llamado vencidas o fuercitas en México. Foto: Pixabay

Jugar vencidas es un deporte de fuerza que consiste en el enfrentamiento físico y gana quien consigue que la mano de su adversario toque la mesa o algún dispositivo o cojinete colocado al efecto de la marcación, por lo que se dice que finalmente el perdedor torció su brazo.

La resistencia realizada por los contrincantes, y el evitar que el brazo se tuerza es lo que originó la expresión.

¿Qué significado tiene la frase "no dar el brazo a torcer"?

Se dice que alguien que no da a su brazo a torcer cuando no hay nadie que consiga convencerlo de algo, ya que la persona se mantiene en su posición.

Se utiliza la expresión "no dar el brazo a torcer" para indicar que alguien se niega a realizar alguna actividad, o también cuando durante una discusión o debate no quiere cambiar su opinión, incluso a pesar de encontrarse en minoría en una votación y no quiere ceder en su postura, es decir que no acepta otra visión de las cosas.

