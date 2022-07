Tres persecuciones en un sólo VIDEO, este es el post más viral de hoy

En redes sociales se ha difundido un video en el confluyen varias persecuciones y que ha dejado atónito a todo el que lo ve. En el clip se ve cómo un hombre huye de un policía, además un gato trata de salvar la vida y una mujer persigue a un sujeto que presuntamente es su esposo. Todo fue grabado gracias a una cámara de seguridad.

Sin embargo, no se sabe con exactitud de cuándo es este material o dónde ocurrió, pero a los usuarios parece no importarles esto, ya que pasan tantas cosas en el video que todo parece muy surreal. “Eso solo se ve en año bisiesto, 29 de febrero, eclipse total de luna y alineación de Neptuno, Saturno, el estadio de los Yankees de New York, mercurio y el planeta x!”, escribió uno de los usuarios. Otro de ellos agregó: “La vida es arte”.

Las redes sociales están llenos de videos interesantes

Recientemente los clientes de un supermercado en Estados Unidos quedaron sorprendidos luego de ver entrar por el acceso principal a un hombre que ingresaba hasta el área de cajas en el lomo de un enorme toro; ambos se detuvieron de manera tranquila y el vaquero descendió para realizar sus compras.

La extraordinaria escena ocurrió en una tienda de Huntington, Pensilvania, esta semana, cuando Dan Welsh, de 46 años, decidió ingresar al establecimiento de una manera poco usual y de paso dio una experiencia inolvidable a los clientes que en ese momento se encontraban al interior del supermercado.

