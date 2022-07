Hombre abandona a un perrito "viejito" en un taxi con instrucciones para cuidarlo: VIDEO

En redes sociales numerosos usuarios han difundido videos de denuncia del momento en que algunas personas irresponsables y sin un poco de empatía abandonan a sus mascotas en las calles, en terrenos baldíos, estacionamientos o cualquier lugar en donde esperan no tener testigos.

Sin embargo, esta reprobable práctica es más común de lo que muchos esperarían, y no solo en México, ya que ningún país se escapa de esta lamentable situación. Así ocurrió en Bogotá, Colombia, en donde un taxista se vio en la necesidad de compartir un video en redes sociales en el cual informó que un usuario que le solicitó el servicio decidió dejar abandonado a un perrito "viejito" en los asientos traseros de la unidad.

El taxista publicó la grabación con la esperanza que el dueño del "lomito" lo pudiera contactar o, en su caso, alguna persona se decidiera a adoptarlo; para ello compartió en el clip su número telefónico. El video se volvió viral en minutos y cientos de usuarios lo compartieron en redes para tratar de encontrarle un nuevo hogar al perrito.

Usuario abandona perrito en un taxi y video se viraliza

Todo ocurrió el pasado miércoles 27 de julio, cuando un usuario solicitó un servicio al taxista para que lo llevara a un centro comercial en donde le pidió que lo esperara, esto con la excusa que pasaría a un cajero para poder retirar dinero en efectivo.

El perrito fue abandonado al interior del taxi. FOTO: Especial

Sin embargo, una hora después de esperarlo se dio cuenta que al parecer el cliente no planeaba regresar y que había aprovechado la ocasión para dejar a su perrito abandonado en la unidad. Ante esta situación, el taxista decidió publicar un video en donde contó lo sucedido a los usuarios.

En el clip se puede observar tanto al taxista como al perrito "viejito", que yace sentado en el asiento del copiloto, al tiempo que el operador narra que el animal fue abandonado por su dueño, quien dejó una carta con instrucciones “de lo que había que hacer” y una pequeña maleta en la cual transportaba a su mascota.

Los hechos ocurrieron este miércoles en Bogotá, Colombia. FOTO: Especial

En la carta el pasajero dejó instrucciones acerca de cómo cuidar al perrito, así como información sobre su alimentación y la vida diaria del animalito. En el texto se lee: “limpiarle las patas después de cada salida”, “no servir comida en la mañana y cuando se le acabe (no come con juicio)”, “no soltarle la correa por ninguna razón”, “mantener con agua” y “si se pone gruñón por ponerle pechera, darle media galleta”.

El taxista tenía esperanza que el dueño del perrito lo contactara. FOTO: Especial

Además, en el texto se incluyeron medidas preventivas para que no se escape de casa: “Tener cuidado con las puertas, pues se sale” y “el sábado mezclarle su comida con un sobre y dárselo”. También se pueden leer los horarios en los que se debe sacar al perrito: "5:30 y 10 de la mañana y a las 2 y a las 8:30 de la tarde".

Finalmente, el taxista aseguró tener aún la esperanza de que el dueño del "lomito" lo busque: “El perrito es viejito. No lo voy a abandonar, pero si el dueño me está viendo, espero que me busque”, relató en el video.

Cabe destacar que, de acuerdo con datos de "Euromonitor Internacional", Colombia es el cuarto país de América Latina en crecimiento en el sector de mascotas; mientras que Brasil, México y Chile ocupan los tres primeros puestos. Sin embargo, estos países precisamente también lideran la lista de sitios en donde más se abandonan a los animales.

