La creadora Paulina Florencia nos muestra su belleza a altas temperaturas

Pau es la creadora de The Urban Beauty, un blog de belleza en el que comparte su gran pasión por el maquillaje y el cuidado de la piel. Sobre cómo comenzó su vocación en este mundo nos confesó, “empezó bien chavita, la verdad es que siempre me encanto arreglarme, peinarme, maquillarme, y todo el tema de las uñas. Yo estudié Diseño de Moda, pero me di cuenta que lo que más me gustaba y me llamaba la atención era el complemento del look, el maquillaje y peinado que llevaba y cómo podía realmente elevarlo y llevarlo a otro nivel. También en el tema del cuidado de la piel me empecé a involucrar muchísimo porque a mí me han salido siempre muchas pecas, viví en la playa en alguna época, me metí mucho en el skincare, muchas veces una necesidad específica te hace ir más allá en el tema”.

La experta en beauty inició en el mundo editorial y estuvo en títulos como Harper’s Bazaar México, al decidir compartir en redes sociales sobre su trabajo fue que nació su propia plataforma, “empezaba todo el boom de los blogs y me llamó mucho la atención compartir parte de mi trabajo. Subía fotitos a mi Instagram y mi gente cercana me decía: ‘¿por qué subes una foto de un perfume?’ Entonces me vi en la necesidad y el gusto de abrir otra cuenta y por ahí compartir todo lo que me gustaba de belleza”. A pesar de ser su gran vocación, como en todo, Pau se ha enfrentado a desafíos en este camino del mundo digital, “yo ya me dedicaba a esto, ya tenía cierto expertise, pero el reto fue aprender a quién le estaba hablando, quiénes eran mis “beauty addicts” (como les puse), qué era lo que realmente les interesaba ver, porque muchas veces es lo que yo tengo ganas de hacer, es crear ese balance. Y el tema de pensar dos veces lo que vas a decir a través de una pantalla, y un poquito sí el hate o el ‘cancelar’ a una persona por cualquier cosa, si te equivocas o no dices algo correctamente, creo que también es con lo que he tenido que lidiar. Me gusta tener una comunidad muy limpia, estamos aquí para apoyarnos, para mejorar, yo estoy aquí también para aprender de mis seguidores y hay mucha gente que no entiende eso, cree que si tu eres la experta tienes que saber todo y no te puedes equivocar, creo que eso es lo más difícil y poco a poco lo he entendido más”.

BEAUTY ADDICT

Para Paulina algo de gran importancia a la hora de crear looks es romper con mitos y reglas de belleza como, “los códigos de: ‘este color te queda, esto es para este evento’, me gusta la idea de ponte, hazte y crea lo que te haga sentir cómoda y más guapa, que te levante el autoestima. Creo que arreglarnos siempre es para nosotras, para darnos más seguridad, más confianza entonces eso de poner muchos límites me gustaría que terminara. Y también si hablamos en tema de skincare nunca es tarde para empezar a cuidarte la piel, hay mucha gente que dice, ‘ay no, yo nunca me cuide y ya para que, ya me salieron manchitas, ya tengo arrugas’, y no nunca es demasiado tarde porque al final es salud”.

Durante el verano es de gran importancia cuidar nuestra piel de forma consciente y sobre el gran infalible de Pau para esta época de sol, “el protector solar sí o sí. Durante todo el año, pero en el verano más porque estamos un poquito más expuesto al sol y es mucho más intenso, el calor sube a todo lo que da, y no es nada más utilizar el protector solar sino también reaplicarlo porque en verano transpiramos mucho más y ese sudor, quieras o no, a las tres horas hace que la efectividad del protector solar se vaya perdiendo”. Y en cuanto a maquillaje añadió, “y bueno si queremos complementar, para siempre cuidarnos del sol, no vamos a estar bronceadas de la cara, así que un buen bronzer es tu mejor aliado para que tengas ese efecto veraniego ‘sunkissed’ que todo el mundo busca en esta época”. Para esta temporada la tenencia de maquillaje favorita de Pau es justo ese bronceada muy natural, “no tanto el contorno y todos los rasgos tan marcados, si no como verte bronceadita en general, y mucho blush, con ese aspecto jovial que le da de verano, como si te hubieras quemado en el sol pero no, todo tiene que ser con efecto de maquillaje”. Y como consejo para aplicarlo, nos dice hacerlo en la parte de las mejillas altas y la nariz para un look muy fresco.

Asimismo, para lograr un maquillaje muy natural en esta temporada su mejor consejo es: “No sobrecargar la piel de producto, puedes utilizar muchos pero en capas finitas, como si fuera un layering, eso también lo hace más profesional. El efecto de utilizar tus manos va a hacer que no te pases de producto y que te sientas tú, porque luego hay mucha gente a la que le recomiendo se unte mil cosas y me dicen, ‘hijole es que si me pongo esto no me siento yo’, la idea es que vayas probando poco a poquito que definas qué es lo que a ti te gusta, tu estilo y no necesariamente te tienes que hacer todos los pasos”.

Algo vital para lucir un maquillaje perfecto es tener una piel saludable, para esto la creadora de contenido nos recomendó, “independientemente de los productos que utilices, los pasos que tengas en tu rutina, creo que si no eres constante tanto en tu limpieza, tu rutina de noche y de día con protector solar, nunca vas a poder tener un piel sana”.

BÁSICOS DE VERANO

¿Qué nunca puede faltar en tu bolsa de playa?: “Obviamente protector solar de cara, también me gusta tener uno con color y verme un poco más bronceada, y uno para el cuerpo, me gusta traer en crema y en aceite porque muchas veces no me gusta sentir ese efecto más aceitoso pero hay otras veces que sí y ese reflejo como de brillito en la piel queda muy bonito, pero siempre, siempre, protector solar nunca bronceador, con éste agarras un color mucho más bonito”.

Tu fragancia del verano: “Lleva siendo la misma por mucho tiempo, Hibiscus Palm de Aerin, me encanta como huele, es fresco no es tan floral, siento es perfecta para la playa porque si utilizas con el calor notas muy profundas e intensas puede abrumar un poco.

Tu favorito de maquillaje: “Es la cosa más difícil, pero si tuviera que elegir en este momento uno solo sería la mascara de pestañas Lash Idôle de Lancôme.

Tu accesorio preferido: “Las bolsas, creo es una pieza clave para tu look y lo puede realzar. Otra de mis adicciones son los aretes, me encanta coleccionarlos de diferentes estilos, colores y siento que es un gran complemento para el maquillaje”.

Sin qué objeto no puedes salir de tu casa: “Mi celular, aparte de que es mi herramienta principal de trabajo, es la forma en la que estoy conectada tanto con mis seguidores, amigos, todo, podría salir sin bolsa ni cartera, pero sin celuar nunca”.

Tu plan ideal de verano: “Ir a la playa, me encanta el calor, no disfruto en absoluto el frío”.

CÓMO RECREAR EL LOOK

Pau Florencia nos da sus mejores tips para conseguir estos tres looks

1. NATURAL: “Lo principal es preparar la piel, que esté bien hidratada para que la base de maquillaje se vea bonita. Siempre tiene que haber un buen suero previamente, una crema hidratante, y protector solar si es de día. Lo que fui haciendo fue trabajarlo en capas con productos en crema, y ya nada más utilizar polvos en ciertas áreas donde quieres quitar el brillo o sellarlo un poquito”.

2. BLUSH Y TOQUE METÁLICO: “Use esta tendencia del blush que la lleve desde la sombra, desde el ojo hasta el pómulo y también un poquito en la nariz. En esta temporada se está usando mucho. Además dimos un toque de brillo en el lagrimal para hacerlo un poco más divertido. No tienes que ser experta en hacer miles de combinaciones de sombras, esto también está padre y es una sombra metálica”.

3. A COLOR: “Jugamos un poquito inspirándonos en los colores tropicales, el amarillo, naranja y rosa son tonos que van superbonitos juntos, y lo que hice fue un wash de con estos tonos sin pensarlo mucho”.

(créditos)

(LOOK ROJO)

Top Salvatore Ferragamo

Joyería Bvlgari

(LOOK VESTIDO AZUL)

Vestido Dior

Joyería Chopard

(LOOK TOP AZUL)

Top Dior

Joyería Pomellato

Por Ailedd Menduet

Fotos: Bryan Flores

Maquillaje: Pau Florencia/Peinado: Leonel Urdaneta para @hottoolslatam/Styling: Ailedd Menduet

