VIDEO capta el momento exacto en que una mujer nada desesperadamente para no morir atacada por una foca

Una profesora de California se recupera en Hawái después de ser atacada por una foca monje mientras nadaba en la playa. Este aterrador momento ocurrió a las 08:30 horas del domingo en la playa de Kaimana en Honolulu y fue grabado; el clip se subió a redes sociales, donde rápidamente se viralizó.

El vídeo muestra a una madre y a una foca cachorro acercándose para embestir a la mujer mientras nadaba en aguas claras y poco profundas. El Departamento de Tierras y Recursos Naturales comenzó a investigar inmediatamente después para determinar si la mujer provocó el ataque y si sería multada.

Sus vacaciones se arruinaron

La profesora de 60 años de California estaba de vacaciones con su marido, que estaba viendo y grabando todo el incidente desde arriba, porque pensaba capturar un momento de sus días de descanso.

"Mi esposa tenía puesta una gorra de baño y su cabeza estaba en el agua cuando aparecieron ambas focas. Ella no podía oír que los bañistas salieran del agua entre tanto bullicio". La mujer fue llevada al hospital después del ataque con laceraciones en la cara, la espalda y el brazo.

El lunes, las autoridades mencionaron que tras una breve indagatoria, determinaron que el ataque no había sido provocado y que ella no sabía que las focas estaban en el agua. "Ninguno de los dos pudo dormir anoche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la boca de la foca madre", en una entrevista para medios locales.

Añadió que se preocupa mucho por el medio ambiente y la vida silvestre, y enseña conservación a sus estudiantes en California. "Aquí no hay nadie a quien culpar. Todo lo que hizo mi esposa fue ir a nadar, y resultó que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado", completó su esposo.

SIGUE LEYENDO...

Bombero madrileño muere atropellado cuando se dirigía a salvar a un gato en un desagüe de Moratalaz

La última selfie de su vida: posó frente a un helicóptero y lo mató una hélice