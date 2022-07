Día Internacional de la Visibilidad no binaria: ¿Por qué se celebra el 14 de julio?

Cada 14 de julio se celebra el Día Internacional de las Personas No Binarias, fecha que tiene como objetivo concientizar y sensibilizar a todas las personas alrededor del mundo sobre la importancia de darle visibilidad a las personas no binarias, ya que constantemente sufren discriminación como parte de los problemas sociales y políticos en diversos países.

Esta fecha se celebró por primera vez en 2012, y fue elegida por estar precisamente entre el Día Internacional del Hombre y el Día Internacional de la Mujer; cabe señalar que en la mayoría de los países no se reconoce el género no binario de forma legal. Solamente los países Australia, Bangladés, Canadá, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Estados Unidos y Nueva Zelanda han incluido las opciones de género no binario en sus pasaportes o en su defecto, se permite marcar su género con una “x” en las licencias de conducir.

Personas no binarias, ¿qué significa?

Cada 14 de julio se reconoce en todo el mundo a las personas no binarias; este término se refiere a quienes no se identifican exclusivamente como hombre y/o mujer, ya que las personas no binarias pueden identificarse como hombre y mujer al mismo tiempo, o como alguien que está completamente fuera de esas categorías socioculturales.

El sexo no siempre es binario, ni siquiera a nivel biológico, pues existen personas intersexuales, quienes poseen cromosomas, anatomía y características sexuales que no se pueden clasificar exclusivamente femeninas o masculinas; por lo tanto, la noción de la condición binaria es un constructo social a lo largo de la historia que ha utilizado los rasgos biológicos y de comportamiento para diferenciar entre mujeres y hombres.

Tipos de géneros no binarios

Existen diversos tipos de géneros no binarios, te presentamos algunos de los más comunes:

Agénero: No tener una identidad de género específica o tener una identidad de género que es neutral. Algunas veces es utilizado indistintamente con género neutral, sin género o neutro.

Bigénero: Tener dos identidades o expresiones de género distintas, ya sea simultáneamente, en diferentes momentos o en diferentes situaciones.

Género fluido: Moverse entre dos o más identidades o expresiones de género.

Genderqueer: Un término general para individuos con identidades de género no binarias.

No binario: El término que abarca todas las identidades y expresiones de género fuera del binario de género; también se conoce como enby.

Tercer género: Tener una identidad o expresión de género que no está definida en términos de las opciones binarias (masculino/femenino). También puede ser referido como tercer sexo u otro género.

Tipos de personas no binarias. FOTO: Especial

