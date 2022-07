Exnovia de jugador de los Jets lo acusa de acostarse con la amiga de su mamá; los memes no lo perdonan

Zach Wilson, el quarterback de los Jets de Nueva York fue tendencia en las redes sociales luego de que su exnovia Abbey Gile lo exhibiera al acusarlo de mantener relaciones sexuales con la mejor amiga de la mamá del jugador de la NFL.

La ex del Wilson acusó al deportista luego de que en una cuenta de Instagram señalaron a Abbey de ser una “homie hopper”, una “amiga saltamontes” en relación a que ahora a la joven se le vincula sentimentalmente con el receptor Dax Milne, quien fuera compañero de universidad de Wilson y además es su amigo.

Ante el señalamiento de ser una “amiga saltamontes”, Abbey respondió con la confesión contra el quarterback de los Jets de Nueva York:

“Él estaba durmiendo con la mejor amiga de su mamá… es el real amigo saltamontes”.

El posteo que desató el escándalo

A través de la cuenta de la app deportiva uSTADIUM, se mostró la captura de pantalla de una historia del Instagram de Abbey, la cual fue borrada después de su difusión.

“En algún momento será tuyo... Se dice en las calles de IG que la ex novia de Zach Wilson (Abbey) ahora está saliendo con su ex mejor amigo, compañero de cuarto de BYU y los comandantes actuales WR Dax Milne, y Wilson y Milne ya no se siguen en Twitter o IG”.

Los memes no perdonaron a Zach Wilson

Tras la impactante acusación de Abbey Gile, Zach Wilson fue blanco de duras críticas y burlas por parte de los usuarios de las redes sociales quienes vieron la confesión en la app de publicaciones deportivas.

“Zach Wilson preparándose para el club de lectura de su mamá”

“Zach Wilson cada vez que una madre le envía un mensaje de texto”

“Sí, la que está al lado de mi mamá. Es ella”

